Cette horrible poupée Joe Namath, probablement hantée, devrait être la mascotte des Jets

Toutes les quelques années, le visage horrible et macabre d’une poupée Joe Namath vintage des années 1970 orne Twitter pour nous rappeler les véritables horreurs du passé. Maintenant, il est temps à nouveau d’apprécier la collection sportive la plus dérangeante de tous les temps. Préparez-vous et considérez ceci comme votre avertissement.

L’intérêt pour la poupée a été ravivé mardi soir lorsque le compte @NFL_Journal a rajeuni la conversation sur la poupée Namath, qui a absolument tué dans le passé, et qui tuera à nouveau.

Les Jets sont l’une des cinq équipes de la NFL sans mascotte officielle. À un certain niveau, je comprends en quelque sorte cela. Il est difficile de faire une pure expression d’un “jet” sous forme de mascotte, et utiliser un pilote n’est qu’un flic. Cependant, rien ne personnifie mieux les Jets de New York que Joe Namath. Non seulement il était le joueur qui a apporté le plus de succès à la franchise dans l’histoire, mais il y avait un niveau de confiance effronté d’un homme qui, franchement, n’était pas nécessairement un bel homme – mais qui avait la confiance nécessaire pour faire basculer la fourrure géante. manteaux et fanfaronnade à un moment où personne d’autre ne le faisait.

Maintenant, l’horreur de la poupée Namath des années 1970, avec ses poils de bras d’une précision inquiétante, n’est pas seulement une ode au passé, mais une reconnaissance de la terreur que les Jets sont devenues. Cela ne déifie pas non plus Namath, qui est devenu problématique avant de changer de vie. Cela signifie que les Jets sont parfaitement préparés à embrasser la gloire passée de l’équipe et les horreurs de leurs dernières années. Le moment est venu, et au cas où vous auriez encore besoin d’être convaincu, je vous laisse avec une image.