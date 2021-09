Cette housse de voiture automatique protège votre véhicule du soleil, de la pluie, de la neige ou des voleurs en 30 secondes | Moteur

Que faire si vous devez laisser votre voiture précieuse et chère à l’air libre ? Avec cette housse de voiture japonaise, il vous suffit de la placer sur le capot, et d’appuyer sur un bouton…

Aujourd’hui, l’achat d’une voiture est un investissement coûteux, que la plupart de ses propriétaires mettent des années à payer. La dernière chose que tu veux que je fasse le soleil brûlant ou le gel le gâchent, ou un voleur vous le volera.

Vinoya C’est une invention japonaise assez curieuse. Il s’agit de une bâche automatique qui protège le véhicule du soleil, de la pluie, du gel, mais aussi des voleurs.

Se déplie et se rassemble en seulement 30 secondes, prend peu de place et est très simple d’utilisation, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Il s’agit de un appareil de la taille d’une mallette, que vous pouvez transporter sous les sièges, ou dans un coin du coffre.

Lorsque vous voulez protéger le véhicule, vous le placez sur le capot, dans la partie centrale de la voiture. En appuyant sur un bouton de la télécommande, la housse de voiture se déplie automatiquement en quelques secondes, en tournant en rond pour déplier la toile.

Cette toile est faite avec Polyester 210T, un matériau qui repousse l’eau et isole, protégeant ainsi la voiture du soleil et de la chaleur excessive, et empêche les vitres de geler lorsque vous laissez la voiture dans la rue la nuit, en hiver.

Il est disponible en 4 tailles différentes, pour s’adapter à tous les types de véhicules.

Une fois la housse de voiture dépliée, est attaché aux roues avec des crochets, pour que le vent ne le soulève pas.

Vous pourriez penser que si vous laissez votre voiture garée dans la rue la nuit, n’importe qui pourrait voler votre housse de voiture.

Pour l’éviter intègre une alarme avec des capteurs. Dès que quelqu’un touche la toile, une sirène se déclenche. Cela ne vous empêche pas techniquement de le voler, mais cela dissuade de nombreux voleurs car les crochets de roue prennent quelques secondes à retirer.

Vinoya ça marche avec vos propres panneaux solaires, vous n’avez donc pas besoin de le recharger. Avec la batterie chargée, il dispose de 45 jours d’autonomie.

Recherchez des financements sur la plateforme japonaise de financement participatif Green Funding. Il a un prix de 36 000 yens, ce qui en échange est d’environ 277 euros.