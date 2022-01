Cette IA a presque exactement détaillé la structure et le fonctionnement d’Omicron | La technologie

Une intelligence artificielle a aidé plusieurs chercheurs à prédire la structure au niveau atomique de la nouvelle variante du coronavirus et, bien qu’elle ne soit pas parfaite, elle a servi à aller plus vite.

Omicron est la souche de COVID qui s’est propagée dans le monde ce Noël. Il a toujours été présenté comme un virus beaucoup plus contagieux, mais plus doux dans ses symptômes. Sa vitesse de propagation en a fait une priorité de recherche à la fin de l’année dernière.

C’est précisément pour cette raison que la communauté scientifique s’est mise au travail. De l’Université de la Colombie-Britannique Professeur Sriram Subramaniam a été parmi les premiers à travailler avec des séquences génomiques publiées en ligne, mais a reçu les résultats finaux obtenus par chercheur Colby Ford, de l’Université de Charlotte.

Comment était-il possible pour quelqu’un d’avoir des résultats finaux aussi rapides ? Subramaniam a été l’un des premiers à y travailler et de l’autre côté du pays, ils obtenaient des résultats. Tout cela était dû à l’utilisation de l’intelligence artificielle qui avait été inventée récemment.

Alors que Subramaniam a utilisé des microscopes électroniques pour révéler la structure 3D des protéines et mieux comprendre leur fonctionnement, Ford avait utilisé une IA créé à partir de DeepMind AlphaFold entre les universités d’Alphabet (au Royaume-Uni) et celle de Washington, pour prédire comment se comporteraient les pics protéiques.

Lorsque Subramaniam a eu ses résultats finaux, ils ressemblaient beaucoup à ce que Ford avait réalisé avec un logiciel de prédiction.

Bien qu’il y ait eu des différences, puisque le programme ne peut pas prédire comment la protéine se comporte lorsqu’elle entre en contact avec certains acides aminés, suis assez proche des vraies conclusions.

Ford n’avait pris qu’une heure parvenir à des conclusions très similaires à celles de Subramaniam, qui avaient pris deux semaines.

« Ces outils vous permettent de faire une supposition éclairée très rapidement, ce qui est important dans une situation comme Covid », explique Ford. L’IA n’a pas été conçue spécifiquement pour le coronavirus et anticipait toujours la structure atomique de la variante Omicron.

La technologie au service de la santé

De plus en plus de personnes ont soumis leurs conclusions sur la base des prédictions de l’intelligence artificielle. Bien qu’elles ne soient pas exactes, elles peuvent être très utiles pour accélérer l’enquête.

En connaissant la structure d’une protéine, vous pouvez déterminer comment elle se comporte. Ces IA n’obtiennent pas le bon comportement, mais elles obtiennent une cartographie de la structure très proche de la réalité.

C’est une tâche compliquée et la faire en si peu de temps permettrait d’éviter un travail de laboratoire ardu. Subramaniam espère que davantage de travail sera fait avec ce type d’IA à l’avenir. afin que la réponse soit plus rapide et plus efficace.

Il semble que les machines pourraient servir bien plus qu’asservir l’humanité, elles pourraient être celles qui nous sauvent.