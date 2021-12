Cette IA vous dira quand votre disque dur va planter | La technologie

Le cauchemar de tout le monde est de voir son disque dur planter sans avertissement. Perdre des films, des photos, des emplois universitaires et des milliers de mèmes avec beaucoup de valeur sentimentale. Heureusement, ce problème peut avoir ses jours comptés.

Combien de fois sommes-nous allés allumer l’ordinateur et, d’un coup, l’écran est devenu noir nous demandant d’insérer une unité de stockage. Ceci, pour beaucoup, a été le grand cauchemar de notre adolescence.

Heureusement, les SSD sont arrivés il y a près de dix ans et la grande majorité des pannes et des pannes de disque dur typiques sont maintenant mortes. Cela ne veut pas dire que les disques SSD ne cassent pas, mais il est vrai qu’ils ont un pourcentage de pannes nettement inférieur.

Mais nous utilisons encore beaucoup le disque dur, et pas seulement en tant qu’utilisateurs, mais des millions de serveurs continuent de tirer parti des disques durs plutôt que des disques SSD. C’est-à-dire d’énormes quantités de stockage pour un prix très abordable.

Et puisque pour ces clients la fiabilité de leurs disques durs peut signifier gagner ou perdre des millions d’euros, les sociétés QNAP et ULINK se sont associées pour développer une intelligence artificielle qui peut prédire quand un disque dur est sur le point de tomber en panne.

Selon QNAP, les entreprises ont IA entraînée grâce aux données d’utilisation historiques de millions d’unités afin que vous puissiez apprendre des modèles qui prédisent la défaillance du disque de stockage.

Une fois le logiciel installé sur le NAS, 14 jours de surveillance de l’utilisation du disque sont nécessaires avant que l’IA puisse tirer des conclusions sur leur santé.

À partir de là, continuera à surveiller les disques et à les comparer à sa propre base de données de millions de comportements de disque pour vous envoyer des suggestions sur son état actuel et les actions futures que vous pouvez entreprendre.

Comme tout réseau de neurones, devrait également devenir plus intelligent avec le temps, à mesure que davantage de disques durs sont connectés, analysés et surveillés.

Actuellement, le logiciel ne fonctionne qu’avec les disques SATA, y compris SSD et HDD, car les disques SAS et NVME ne sont pas pris en charge. Ou du moins pour le moment.