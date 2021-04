Cette illusion d’optique montre à quel point il est facile de tromper son cerveau | Vie

Si vous pensez que vous avez la vue d’un lynx et que rien ne vous échappe, vous vous trompez complètement. Jetez un œil à cette illusion d’optique et découvrez à quel point il est facile de tromper votre cerveau.

Nous faisons entièrement confiance à nos sens. Nous sommes complètement sûrs de quelque chose quand nous le voyons tandis que, si nous ne pouvons pas le percevoir, nous affirmons que quelque chose n’existe pas ou que cela ne s’est pas produit.

Mais notre cerveau est beaucoup plus facile à tromper qu’on ne le pense. Si vous aimez les illusions d’optique, vous devez déjà savoir que ce que nous voyons n’est pas toujours réel, et que notre cerveau nous fait voir des choses qui ne sont pas vraiment là, et vice versa.

Si vous pensez qu’il n’y a personne pour vous tromper et que vous ne manquez rien, cette vidéo virale vous permet de prouver que vous vous trompez. Publié par le Dr Karan Raj, un chirurgien TikTok populaire et un communicateur scientifique connu pour partager de curieuses vidéos de faits médicaux.

Dans la vidéo qui nous concerne aujourd’hui et que vous pouvez voir un peu ci-dessous, le Dr Karan Raj explique que notre cerveau ignore beaucoup d’informations. Il suffit d’observer l’image de la salle d’attente d’un laboratoire scientifique pendant 20 secondes afin de trouver les éléments qui semblent hors de propos.

Ne clignez pas des yeux et regardez attentivement l’image entière, et lorsque les 20 secondes s’écouleront, vous pourrez vérifier tout ce qui vous a échappé.

Comme l’explique le Dr Karan Raj dans la vidéo, malgré le fait de regarder l’image tout le temps, de nombreux éléments de l’image ont disparu et d’autres qui n’étaient pas là sont apparus sans que vous ne vous en rendiez compte. Plus tard, quand on nous montre lentement les objets supprimés et les nouveaux, nous sommes conscients de l’ampleur des informations qui nous ont échappé.

Mais comment est-il possible que vous n’ayez pas remarqué tous ces changements si vous n’avez pas détourné le regard de l’image? Raj souligne que cela est dû à la aveuglement au changement, un phénomène perceptif qui révèle les limites de l’attention humaine et cela a été largement étudié ces dernières années.

La cécité du changement montre que nous sommes incapables de détecter certains des changements qui se produisent dans notre champ visuel, en particulier lorsqu’ils se produisent de manière graduelle ou inattendue, comme cela se produit dans cette vidéo. L’explication la plus acceptée de ce phénomène est que notre cerveau traite les informations en ne prêtant attention qu’aux détails qu’il juge pertinentssinon vous auriez besoin d’investir trop d’énergie.