Cette image de Mars semble irréelle, et c’est en quelque sorte – .

L’image que vous voyez ci-dessus est la surface de Mars. Je sais que c’est difficile à croire puisque vous voyez normalement Mars dans des teintes poussiéreuses et vaguement orangées sur des photos prises par les rovers martiens de la NASA, mais c’est vrai! Cette image, en revanche, a un peu d’orange avec des nuances de blanc et une quantité surprenante de bleu, mais comment est-ce possible? Eh bien, asseyez-vous, cher fan de science, alors que nous partons pour un voyage magique dans le monde des images en fausses couleurs.

Ce que vous voyez ici est une image capturée par l’orbiteur Mars Odyssey de la NASA. Le vaisseau spatial navigue autour de Mars depuis deux décennies et est maintenant officiellement «le vaisseau spatial Mars le plus ancien de l’histoire», selon l’agence spatiale. C’est un charmant petit vaisseau spatial mais cette image de Mars n’a pas été capturée en couleur. Au lieu de cela, la couleur provient d’un algorithme qui attribue des teintes bleues aux températures plus froides et des couleurs orange aux températures plus chaudes. Cela produit une image vraiment frappante, mais pas nécessairement une représentation précise de ce que vous verriez si vous regardiez cet endroit sur Mars de vos propres yeux.

L’instantané a été pris près du pôle nord de Mars, une zone connue pour être recouverte de glace. Les données renvoyées par l’orbiteur Odyssey permettent aux scientifiques de la NASA de faire des choses sympas avec l’image, y compris la superposition d’un type d’image sur un autre. Dans ce cas, c’est un mélange de lumière visible (comme nous le voyons avec nos yeux) et de données d’images infrarouges avec lesquelles la NASA peut «peindre» l’image de la manière qui lui convient le mieux.

Dans ce cas, les pics orangés des dunes sont plus chauds que les zones qui sont creusées et se voient attribuer des teintes jaunes et oranges, tandis que les zones plus froides reçoivent des teintes bleues. Cela donne l’apparence de dunes de sable semblables à la Terre recouvrant un lit de glace alors qu’en réalité les couleurs ne sont pas aussi audacieuses. Si vous le regardiez depuis un vaisseau spatial volant au-dessus de votre tête, vous ne voyiez généralement que des nuances de gris, bien que les dunes sculptées soient toujours visibles.

La NASA explique dans un article de blog présentant l’image dans le cadre d’une célébration du 20e anniversaire d’Odyssey:

Une mer de dunes sombres, sculptées par le vent en longues lignes, entoure la calotte polaire nord de Mars et couvre une superficie aussi grande que le Texas. Dans cette image en fausses couleurs, les zones avec des températures plus froides sont enregistrées dans des teintes plus bleues, tandis que les caractéristiques plus chaudes sont représentées dans les jaunes et les oranges. Ainsi, les dunes sombres et chauffées par le soleil brillent d’une couleur dorée. Cette image couvre une zone de 19 miles (30 kilomètres) de large.

C’est évidemment vraiment cool de voir des images comme celle-ci car elles nous montrent un côté de Mars que nous ne voyons pas souvent, mais il est important de garder votre imagination enracinée, car les images en fausses couleurs n’offrent pas toujours une représentation précise de ce qui existe vraiment.

