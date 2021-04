Cette image Hubble est tellement incroyable que vous jurez qu’elle est fausse – .

Les films de science-fiction ont vraiment faussé notre perception de ce à quoi ressemblent les différentes caractéristiques de l’univers. Il est devenu si facile de créer de fausses planètes, galaxies et autres sites célestes qu’il est facile d’oublier à quel point notre propre univers totalement réel est incroyable. Le télescope spatial Hubble de la NASA est toujours là pour nous le rappeler, et un nouvel instantané de la lointaine nébuleuse du voile nous montre que même le budget d’effets spéciaux le plus gonflé ne peut pas être comparé à ce que Mère Nature a peint dans le cosmos.

L’image, qui a été prise à une distance ridicule de 2100 années-lumière de la Terre, est absolument impressionnante de toutes les manières possibles. La nébuleuse que vous voyez ici est le résultat de la mort d’une étoile massive estimée à 20 fois la masse de notre propre Soleil. C’est beaucoup de matière qui est projetée dans l’espace, et cette masse tourbillonnante de gaz est ce qui reste environ 10000 ans après que l’étoile a explosé dans une explosion qui aurait décimé tout sur son passage.

La nébuleuse du voile est ce que l’on appelle un reste de supernova. Cela signifie simplement que c’est une partie de ce qui reste après une explosion de supernova, mais ce qui rend cette image si intéressante, c’est qu’il s’agit en fait d’une version modifiée du même instantané présenté par la NASA il y a six ans. Un traitement supplémentaire des données brutes de Hubble a fourni aux scientifiques (et, heureusement, au reste d’entre nous) un regard encore plus détaillé sur les vagues de gaz.

«Pour créer cette image colorée, des observations ont été prises par l’instrument Wide Field Camera 3 de Hubble à l’aide de cinq filtres différents. Les nouvelles méthodes de post-traitement ont encore amélioré les détails des émissions de l’oxygène doublement ionisé (vu ici en bleu), de l’hydrogène ionisé et de l’azote ionisé (vu ici en rouge) », explique la NASA dans un article de blog. «La nébuleuse du voile est la partie visible de la boucle du Cygne à proximité, un vestige de supernova formé il y a environ 10 000 ans par la mort d’une étoile massive. Cette étoile – qui faisait 20 fois la masse du Soleil – vécut vite et mourut jeune, mettant fin à sa vie dans une libération d’énergie cataclysmique. Malgré cette violence stellaire, les ondes de choc et les débris de la supernova ont sculpté le délicat entrelacs de gaz ionisé de la nébuleuse du voile – créant une scène d’une beauté astronomique surprenante.

Des nébuleuses comme celle-ci peuvent sembler être le serre-livres de la vie d’une étoile, mais elles ne sont en réalité qu’une étape supplémentaire dans le cycle de vie des étoiles et des planètes. Tous ces gaz finiront par fusionner en amas de plus en plus serrés. Mélangé à de la poussière et à d’autres matériaux, il pourrait devenir un tout nouveau système planétaire. Cela peut prendre des milliards d’années pour que cela se produise, mais ce recyclage constant de la matière est ce qui se passe dans notre univers, et c’est une chose formidable à voir.

