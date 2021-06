Cette impressionnante scène de Dark Vador dans Rogue One n’était presque pas dans le film Star Wars

La dernière chose que nous avons réellement tournée était le moment de Dark Vador. C’était quelque chose qui n’était pas dans le tournage original. Et c’était quelque chose que l’un des [filmmakers] pensa, ‘Oh, pourquoi ne pas lier Dark Vador d’une manière ou d’une autre ?’ Et tout s’est en quelque sorte mis en place. Et c’est la dernière chose que nous avons tournée. Il a en fait été tourné environ trois ou quatre mois avant la sortie du film, donc c’était littéralement la dernière chose que nous avons tournée sur ce film. J’ai encore des frissons quand je le regarde. C’est un grand, grand moment. Ça l’est vraiment.