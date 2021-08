Cette imprimante portable Xiaomi imprime des photos avec réalité augmentée, et elle ne coûte que 54 euros | La technologie

in

Avez-vous déjà vu des photos sur papier avec réalité augmentée ? Surprenez votre famille et vos amis avec l’imprimante photo portable Xiaomi Mi Photo Printer.

Nous prenons des centaines de photos par an, mais la plupart sont oubliées dans le coin d’un disque dur, ou sur une carte SD. Obtenez un souvenir indélébile des vacances avec ce Imprimante photo Xiaomi, qui cachent aussi une surprise :réalité augmentée!

Prendre la Imprimante photo portable Xiaomi Mi modèle TEJ4018GL avec une remise de 27%, bas à 54,69 euros, vendu et expédié par Amazon, avec la livraison gratuite en un jour. Vous économisez plus de 20 euros.

L’une de ses fonctions les plus curieuses est que vous pouvez ajouter de la réalité augmentée aux photos. Lorsque vous vous concentrez sur eux avec un mobile, une vidéo est lue que vous avez associée à ladite photo, à la musique, à une phrase de cette personne ou à tout ce que vous voulez.

Imprimante numérique Bluetooth pour des photos instantanées sur papier Zink 2 x 3 pouces.

Vous associez ce contenu de réalité augmentée à une application Xiaomi, et il est imprimé sur la photo sous la forme d’un code QR, il peut donc être lu par n’importe quel mobile, sans avoir besoin d’installer d’application.

La Imprimante photo portable Xiaomi Mi imprimante portable imprime des photos sur du papier thermique Zink une taille de 2 x 3 pouces, soit 50 x 76 mm, avec une résolution de 313 x 400 dpi.

Ce papier n’est pas très cher. Un pack de 20 photos adhésives coûte 16,49 euros, donc chaque photo coûte 80 centimes, avec en plus la réalité augmentée susmentionnée, que les enfants adorent et surprendront votre famille et vos amis. L’imprimante est livrée avec 5 photos vierges prêtes à imprimer.

Il s’agit de une imprimante portable qui fonctionne sur une batterie de 500 mAh, il peut donc être imprimé n’importe où.

Un autre avantage est que se connecte via Bluetooth, vous n’avez donc pas besoin d’Internet pour envoyer des photos depuis votre mobile. Jusqu’à 3 personnes peuvent se connecter en même temps pour envoyer vos propres photos via Bluetooth. L’application d’impression est disponible pour iOS et Android.

