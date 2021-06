Cette incroyable barre de son sert également d’appareil de diffusion en continu Roku et offre plus de 20 % de réduction

in

Lorsqu’il s’agit de mettre à niveau votre configuration de cinéma maison, l’une des premières choses que vous voudrez peut-être saisir est un appareil de diffusion en continu. Mais ce n’est vraiment qu’une pièce du puzzle, car vous voudrez probablement aussi améliorer la qualité sonore. Les systèmes de haut-parleurs de cinéma maison traditionnels sont tellement obsolètes, avec des fils qui passent partout et qui essaient de s’assurer que tout est configuré correctement. Eh bien, Roku peut aider à résoudre ces deux problèmes d’un seul coup avec la barre de son intelligente Roku. Et pour Prime Day, vous pouvez économiser 36 $ et mettre à niveau instantanément votre configuration.

Alors, comment la barre de son intelligente Roku est-elle censée répondre à vos besoins de streaming et à la qualité audio en même temps ? Eh bien, c’est assez facile. Comme son nom l’indique, cette barre de son se branche directement sur votre téléviseur, fournissant quatre haut-parleurs Dolby Audio qui rempliront la pièce. C’est génial, mais encore une fois, ce n’est qu’une pièce du puzzle. La partie streaming est gérée en intégrant l’interface de streaming de Roku dans la barre de son.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Ainsi, non seulement vous obtiendrez l’une des meilleures barres de son, mais vous pourrez également brancher la barre de son et accéder instantanément à la vaste bibliothèque d’applications de streaming de Roku. Vous trouverez toutes les options populaires, y compris Disney+, Netflix et Hulu, pour accompagner les nouveaux services de streaming comme Paramount+ et même Apple TV+.

En ce qui concerne la qualité d’image, la barre de son intelligente Roku offre une lecture vidéo 4K HDR pour tout ce que votre téléviseur peut gérer. De plus, il déterminera automatiquement la résolution que votre téléviseur essaie d’afficher, et il correspondra à cela afin que vous obteniez la meilleure qualité d’image possible.

Conformément à la partie « Smart » de la marque, Roku a également intégré la prise en charge et la compatibilité avec trois des principaux services de maison intelligente. Ceux-ci incluent Amazon Alexa, Google Assistant et même Apple HomeKit, vous pouvez donc saisir l’un des meilleurs appareils Amazon comme le nouvel Amazon Echo et lui demander d’allumer le film que vous vouliez regarder.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Tente ta chance

Pourquoi Prime Day est le moment idéal pour acheter votre premier Chromebook

Prime Day est sur le point de se terminer, et si vous avez caressé l’idée d’essayer un nouvel ordinateur, faites-vous plaisir et achetez un Chromebook ce soir pendant qu’ils sont en vente. Testez Chrome OS avant de décider si vous le souhaitez ou non pour votre prochain ordinateur principal – je pense que vous serez surpris.