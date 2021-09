Cette incroyable batterie de voiture électrique se recharge en seulement 10 minutes

in

Les constructeurs automobiles sont pressés de «réparer» deux problèmes de batterie de voiture électrique qui préoccupent plus que toute autre chose les acheteurs. L’un est la gamme et le second est la charge d’anxiété. Les conducteurs ne s’inquiètent pas seulement de ne pas avoir assez de jus dans le réservoir pour se rendre à destination. Ils craignent également de devoir perdre des heures à recharger leurs véhicules électriques. Cela implique de planifier des conducteurs plus longs pour tenir compte de la charge de la batterie.

Plusieurs entreprises travaillent sur des batteries qui offrent plus d’autonomie que les options existantes, ainsi que sur des blocs-batteries qui peuvent se recharger aussi rapidement qu’il le faut pour faire le plein d’essence. Tesla est l’un des acteurs travaillant sur la nouvelle technologie de batterie. La société d’Elon Musk a présenté l’année dernière une nouvelle batterie 4680 qui améliorera la portée et la puissance. Et maintenant, une entreprise israélienne dit qu’elle peut fabriquer 4680 batteries qui n’ont besoin que de 10 minutes pour se recharger.

StoreDot a fait l’actualité en janvier lorsqu’il a dévoilé des prototypes de batterie EV qui pourraient offrir une autonomie de 100 miles après seulement 5 minutes de charge. Il ne s’agissait que de prototypes destinés à présenter la technologie aux parties intéressées. Les versions commerciales auraient besoin de quelques années de plus. Mais StoreDot a maintenant annoncé une batterie 4680 qui peut atteindre une charge complète en seulement 10 minutes.

La batterie de voiture électrique qui se recharge en 10 minutes

Le 4680 est une cellule de batterie cylindrique qui mesure 46 x 80 mm, d’où son nom. Selon le Times of Israel, les batteries 4680 de StoreDot n’ont besoin que de 10 minutes pour atteindre une charge complète. Les batteries StoreDot sont dotées d’une charge extrêmement rapide (XFC) pour les voitures électriques, mais la même technologie de batterie peut être utilisée pour d’autres gadgets, des scooters aux téléphones.

StoreDot a déclaré le mois dernier avoir créé le premier prototype de batterie au monde à dominante silicium qui se recharge en seulement 10 minutes. Le format 4680 est la taille préférée dans le paysage des véhicules électriques, Tesla étant un fervent partisan de la spécification.

La batterie StoreDot 4680 est en développement depuis trois ans et présente une technologie détaillée dans cinq brevets. La conception de la batterie à charge rapide “augmente le débit et résout les problèmes de sécurité et de performances généralement associés à la structure de boîtier rigide des cellules cylindriques”.

Comment ça fonctionne

L’entreprise utilise des nanomatériaux et des composés organiques et inorganiques dans ses batteries lithium-ion pour permettre une charge extrêmement rapide. Des nanoparticules métalloïdes comme le silicium remplacent le graphite dans l’anode de la cellule. En conséquence, StoreDot a surmonté les problèmes de sécurité, de cycle de vie et de gonflement des cellules qui peuvent apparaître lors des processus de charge rapide.

StoreDot met en place une ligne de production en Chine avec Eve Energy, note le rapport. On ne sait pas quelles voitures électriques pourraient recevoir les nouvelles batteries StoreDot 4680. Selon le Times, StoreDot est en « discussions avancées » avec plusieurs constructeurs automobiles mondiaux avec l’intention de « leur fournir diverses cellules XFC, permettant une transition rapide vers un avenir électrifié à zéro émission ».

Bien que le développement soit passionnant, la batterie StoreDot 4680 ne sera pas prête pour la production à grande échelle avant 2024.

StoreDot continuera à rechercher et à développer des batteries à charge rapide, la prochaine phase devant inclure des expériences sur l’ISS en partenariat avec la NASA. La startup a reçu l’approbation en mai pour mener le premier programme de recherche et développement spatial. StoreDot vise à apprendre comment les conditions spatiales peuvent avoir un impact sur les batteries, y compris les batteries XFG qui pourraient bientôt alimenter les voitures électriques.