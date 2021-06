Cette incroyable offre Prime Day sur nos écouteurs Sony préférés se termine bientôt

Il existe de nombreuses offres intéressantes sur les écouteurs disponibles sur Prime Day, mais si vous recherchez les meilleurs écouteurs sans fil, il n’y a pas beaucoup mieux que le Sony WH-1000XM4. Bien sûr, le nom n’est pas mémorable, mais cela ne dit rien sur la qualité de ces écouteurs, qui sont parmi les mieux notés. C’est pourquoi il est si agréable de les voir en vente, ce qui en fait l’une des meilleures offres d’écouteurs Amazon Prime Day.

Les écouteurs à réduction de bruit Sony WH-1000XM4 se vendaient à l’origine 350 $, ce qui n’est pas si mal compte tenu de leur qualité. Il y a eu des remises décentes récemment, mais Prime Day réduit les choses d’un cran en poussant le prix à seulement 248 $. Ce n’est vraiment pas mal, étant donné que les nouveaux écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4 coûtent près de 300 $ et ont bon nombre des mêmes fonctionnalités et qualité audio.

Il y a beaucoup à aimer sur les WH-1000XM4. Tout d’abord, les WH-1000XM4 sonnent bien et sont assez équilibrés. Non seulement cela, mais la conception supra-auriculaire vous offre un ajustement parfait et aide à bloquer les bruits extérieurs. Sony les a également équipés d’une annulation active du bruit (ANC), et ils sont parfaits pour bloquer les sons cohérents et incohérents. Et lorsque vous avez besoin d’avoir une conversation rapide avec quelqu’un, vous pouvez compter sur “Speak-to-Chat”, qui réduira automatiquement votre son lorsque vous commencez à parler, ou vous pouvez simplement placer votre main sur l’oreillette droite. Ils ont également un capteur pour lire ou mettre en pause automatiquement le son lorsque vous les mettez ou les retirez.

Du design élégant et signature de Sony à la connexion multipoint et à la durée de vie de la batterie de 30 heures, ceux-ci sont vraiment impressionnants. Vous pouvez même obtenir jusqu’à 40 heures d’autonomie de batterie avec ANC désactivé, et une recharge rapide de 10 minutes fournira jusqu’à cinq heures de lecture. Il existe également une prise en charge des assistants intelligents comme Amazon Alexa et Google Assistant pour des commandes mains libres rapides, et les commandes sont gérées avec des gestes facilement personnalisables sur chaque tasse.

Il est difficile de souligner à quel point ils sont bons, et si vous êtes à la recherche de nouveaux écouteurs, vous voudrez les acheter dès que possible pour Prime Day avant qu’ils ne soient en rupture de stock.

