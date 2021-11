Cette incroyable offre Samsung Galaxy Note Ultra vous permet d’économiser 100 $ et vous offre un Chromebook gratuit

Samsung ne nous a pas donné de nouvel appareil Galaxy Note en 2021, mais cela signifie simplement que vous pouvez obtenir une offre incroyable sur le Note 20 Ultra de l’année dernière. Le Note 20 Ultra est sans conteste le meilleur téléphone Android que vous puissiez obtenir si vous êtes quelqu’un qui souhaite utiliser un stylet et l’une des meilleures offres de téléphone Android. Bien que Samsung ait apporté la fonctionnalité S Pen à plus de ses téléphones, comme le Galaxy S 21 Ultra et le Galaxy Z Fold 3, aucun d’entre eux ne peut égaler le Note 20 Ultra.

Bien que le Note 20 Ultra soit sorti en 2020, c’est toujours une bête de téléphone. Il possède l’un des meilleurs écrans absolus, même selon les normes de 2021. Son écran AMOLED de 6,9 ​​pouces offre des couleurs riches et éclatantes et des noirs profonds pour rendre toutes vos images fantastiques. Lorsque vous interagissez avec votre écran, tout se déroulera en douceur grâce au taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz.

Le téléphone est alimenté par le Snapdragon 865+ avec 12 Go de RAM. Vous disposerez de 128 Go de stockage interne, mais en tant que l’un des rares appareils de l’histoire récente à disposer d’un emplacement microSD, vous pouvez étendre le stockage jusqu’à 512 Go supplémentaires. Ce que vous voudrez probablement faire pour vous assurer d’avoir de l’espace pour toutes les photos étonnantes que vous prendrez avec l’excellent système de caméra.

Vous aurez une configuration triple caméra à l’arrière avec une caméra principale 108MP pour accompagner l’objectif à zoom optique 5x et la caméra ultra-large. Cela signifie que le Note 20 Ultra peut prendre certaines des meilleures photos de n’importe quel téléphone, 2020 ou 2021. Il peut également prendre des photos 100x « Space Zoom », vous pouvez donc obtenir une photo de cet écureuil mignon dans l’arbre à travers le parc sans l’effrayer.

Économisez 100 $ et obtenez un Chromebook gratuit lorsque vous achetez le Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Procurez-vous le dernier Galaxy Note 20 Ultra de Samsung pour obtenir un téléphone Powerhose à 100 $ de rabais tout en obtenant un Chromebook 4 gratuit en même temps – est-ce que ça s’améliore?

Cette offre vous fera économiser 100 $ sur le prix du Note 20 Ultra, et Samsung vous enverra même un Chromebook 4 gratuit avec votre achat. Avec votre Note 20 Ultra et le nouveau Chromebook 4, vous serez prêt à faire face à toute situation qui se présente pour le travail ou les loisirs. Que vous preniez des notes avec votre S Pen sur votre téléphone tout en regardant votre film préféré sur votre Chromebook ou que vous éditiez des photos que vous avez prises sur le Note 20 Ultra avec votre Chromebook, vous êtes prêt.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.