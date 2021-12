Cette Journée nationale de la conservation de l’énergie, un regard sur les efforts de l’Inde en faveur des énergies renouvelables

Alors que la conservation de l’énergie nécessite un effort individuel, voici un aperçu des efforts macro de l’Inde pour entreprendre une production d’énergie renouvelable et durable.

Journée nationale de la conservation de l’énergie 2021 : L’Inde marque le 14 décembre comme la Journée nationale de la conservation de l’énergie et, par conséquent, aujourd’hui est une journée importante pour parler de la conservation de l’énergie et du besoin d’énergie renouvelable. La conservation de l’énergie fait référence aux efforts déployés pour garantir que l’énergie est utilisée efficacement en utilisant moins d’énergie pour un objectif constant particulier – comme éteindre les lumières et les ventilateurs lorsqu’ils ne sont pas utilisés – ou en réduisant l’utilisation d’un service particulier qui utilise de l’énergie – comme conduire moins et en utilisant les transports en commun à la place. La conservation de l’énergie est un effort conscient et individuel, et à un niveau macro, elle conduit à l’efficacité énergétique. L’objectif final de la conservation de l’énergie est d’atteindre une énergie durable.

Dans la hiérarchie énergétique visant à atteindre un stade d’énergie durable, l’efficacité énergétique est la deuxième priorité tandis que la production d’énergie durable est la troisième priorité. Pour une efficacité énergétique globale, il est important d’adopter des sources d’énergie durables ou renouvelables. Dans l’ensemble, pour atteindre l’objectif d’une énergie durable pour un meilleur environnement, une approche à plusieurs volets est nécessaire. Une approche similaire est également utilisée dans de nombreux pays européens, car la conservation de l’énergie et les énergies renouvelables doivent aller de pair pour minimiser les effets néfastes de la consommation et de la production d’énergie sur l’environnement.

Scénario actuel du secteur de l’électricité en Inde

Pour comprendre le scénario du secteur de l’électricité en Inde, Financial Express Online s’est entretenu avec Abhishek Nath, responsable du secteur de l’énergie et de l’électricité au Center for Study of Science, Technology and Policy (CSTEP), un groupe de réflexion basé à Bengaluru qui œuvre pour la durabilité. . Il a déclaré : « L’Inde est le troisième producteur d’électricité au monde. Le pays a ajouté une capacité globale d’environ 392 GW à son réseau électrique, en novembre 2021. Les systèmes d’énergie thermique, nucléaire et renouvelable sont les principales sources de production d’électricité de l’Inde. Les capacités de production d’électricité installées pour les technologies d’énergie thermique, nucléaire et renouvelable détiennent respectivement des parts de 60 % (234,69 GW), 2 % (6,78 GW) et 38 % (150,54 GW).

Les énergies renouvelables en Inde

Selon les données recueillies par l’IBEF à partir de divers classements et sources, le secteur des énergies renouvelables en Inde est le quatrième marché des énergies renouvelables le plus attractif au monde. En dehors de cela, en termes de capacité d’installation d’énergie éolienne, l’Inde était classée quatrième, alors qu’elle était classée cinquième en capacité d’installation d’énergie solaire. La capacité globale d’installation d’énergie renouvelable de l’Inde l’a placé à la quatrième position en 2020.

« L’Inde a franchi une étape importante en franchissant 150 GW de capacité d’énergie renouvelable (ER). En novembre 2021, la capacité installée globale d’ER s’élevait à 150,54 GW contre l’objectif ambitieux de 175 GW d’ER d’ici 2022 et 450 GW d’ici 2030 », a déclaré Nath.

Capacité installée en Inde : quelle quantité d’énergie thermique et renouvelable est installée en Inde ?

La Central Electricity Authority du ministère de l’Énergie de l’Union publie un rapport mensuel sur la capacité installée en Inde. Selon le rapport de novembre 2021, l’Inde a une capacité installée totale de 392,01 GW. Sur ce total, l’énergie thermique représente 234,69 GW. La capacité d’énergie thermique est ensuite divisée en énergie de charbon (202,66 GW), énergie de lignite (6,62 GW), énergie de gaz (24,89 GW) et énergie diesel (0,51 GW). La capacité d’énergie nucléaire en Inde s’élève à 6780 MW ou 6,78 GW).

La capacité d’énergie renouvelable en Inde s’élève à 150,54 GW, dont la grande hydroélectricité représente 46,51 GW, les petits projets hydroélectriques représentent 4,83 GW, l’énergie éolienne 40,03 GW, l’énergie solaire 48,56 GW, la biomasse ou la cogénération 10,17 GW et les déchets à énergie pour 0,43 GW.

« Le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) a fixé un objectif ambitieux d’EnR de 175 GW d’ici 2022, qui est encore étendu à 450 GW d’ici 2030 pour promouvoir l’utilisation de l’énergie solaire, éolienne et hydraulique. De plus, le MNRE a pris plusieurs initiatives (comme expliqué ci-dessous) pour accélérer la croissance des sources d’énergies renouvelables, réduisant ainsi la dépendance aux combustibles fossiles », a déclaré Nath, évoquant les mesures prises par l’Inde pour passer à des méthodes d’énergie plus durables.

Mesures prises par l’Inde pour promouvoir les énergies renouvelables

Parlant des mesures de promotion de l’énergie solaire, Nath a déclaré: «Plusieurs programmes ont été lancés pour stimuler la croissance de l’énergie solaire à travers le pays, tels que le Solar Park Scheme, VGF Schemes, CPSU Scheme, Defense Scheme, Canal Bank & Canal Top Schéma, schéma de regroupement et schéma de toit solaire connecté au réseau. Parallèlement à ces programmes, différentes mesures politiques ont également été annoncées, telles que la déclaration de trajectoire pour l’obligation d’achat d’énergies renouvelables (RPO), y compris l’énergie solaire, la renonciation aux frais du système de transmission interétatique (ISTS), l’annulation des pertes pour la vente interétatique d’énergie solaire. et l’énergie éolienne, en particulier pour les projets à exécuter jusqu’en mars 2022, doivent avoir un statut, l’émission de directives pour l’achat d’énergie solaire par le biais d’une procédure d’appel d’offres tarifaire, des normes pour le déploiement de systèmes solaires photovoltaïques, des dispositions pour l’énergie solaire sur les toits et des lignes directrices pour le développement de villes intelligentes, des amendements aux règlements de construction pour la fourniture obligatoire d’énergie solaire sur les toits pour les nouvelles constructions, le statut des infrastructures pour les projets solaires, la levée d’obligations solaires exonérées d’impôt et l’octroi de prêts à long terme auprès d’agences multilatérales . «

« Les projets éoliens ont été promus à travers le pays grâce à des investissements du secteur privé en offrant des incitations financières telles que des avantages d’amortissement accéléré (AD). En dehors de cela, le programme d’incitation à la production (GBI) était également disponible pour les projets mis en service avant le 31 mars 2017. En outre, le gouvernement a lancé d’autres initiatives telles que la fourniture d’un soutien technique comprenant l’évaluation des ressources éoliennes et l’identification des emplacements appropriés avec l’aide du National Institute of Wind Energy (NIWE), Chennai, renonce aux charges et pertes de transport inter-États pour les projets éoliens qui seront mis en service d’ici mars 2022, et publication de directives pour l’achat d’énergie éolienne via une procédure d’appel d’offres basée sur les tarifs , » il ajouta.

En ce qui concerne l’énergie hydraulique, a-t-il déclaré, « le gouvernement fournit différentes incitations physiques et financières pour attirer les investissements dans les petits projets hydroélectriques commerciaux (SHP), en plus de subventionner les gouvernements des États pour mettre en place des SHP. En outre, le MNRE se concentre fortement sur l’encouragement de l’utilisation de conceptions innovantes et efficaces de moulins à eau pour la production d’électricité et la mise en œuvre de micro-projets hydrauliques jusqu’à 100 KW pour l’électrification rurale. Ces projets sont exécutés en impliquant des organisations locales telles que des associations de moulins à eau, des sociétés coopératives, des ONG enregistrées, des coopératives énergétiques villageoises et des agences nodales de l’État.

L’avenir de l’énergie renouvelable en Inde

Une étude de la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) l’année dernière a déclaré que la capacité d’énergie renouvelable de l’Inde pourrait être suffisante pour répondre à la plupart des besoins énergétiques du pays d’ici 2040, ce qui conduirait à une réduction des émissions comme ainsi que les frais. Il a déclaré que 80% de la demande énergétique prévue en Inde en 2040 pourrait être satisfaite par des énergies renouvelables, et à ce stade, les émissions de dioxyde de carbone seraient réduites de 85%. En outre, le coût global de l’électricité a également été estimé à 50 milliards de dollars US.

« Les énergies renouvelables pourraient jouer un rôle majeur dans la décarbonisation du secteur indien de l’énergie et de l’électricité, car les coûts des systèmes d’énergies renouvelables diminuent et la technologie s’améliore continuellement. Le gouvernement est coopératif et il existe d’énormes possibilités d’investissement. Cependant, pour accélérer l’adoption de l’ER, le gouvernement devrait prendre en compte plusieurs facteurs tels que le développement de régimes politiques et de cadres réglementaires favorables, l’offre d’incitations financières et de subventions en capital, et la rationalisation des approbations et des procédures d’autorisation grâce à un mécanisme d’autorisation à guichet unique », Nath ajoutée.

