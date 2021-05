Cette lampe LED avec chargeur mobile sans fil ne coûte que 15 € avec ce coupon de réduction | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous avez besoin d’un point de lumière sur votre table de chevet ou sur votre bureau? Alors faites attention car cette lampe est parfaite pour vous. Il vous offre cinq tons de lumière et 10 niveaux de luminosité, dispose d’une minuterie pour s’éteindre automatiquement et d’un chargeur sans fil pour votre mobile. Avec ce coupon de réduction, il ne coûte que 15 euros.

Les lampes ont beaucoup évolué et aujourd’hui, vous pouvez trouver des modèles dotés de fonctions intelligentes qui vous simplifient la vie beaucoup plus. Les lampes les plus modernes permettent par exemple de régler la couleur et l’intensité de la lumière ou de programmer l’extinction.

Ce modèle en vente sur Amazon vous offre cela et bien plus encore. En plus de pouvoir régler l’éclairage à votre guise et de régler une minuterie pour s’éteindre, Il a un chargeur sans fil pour le mobile dans sa base. Maintenant, il ne coûte que 15,30 euros grâce à ce code de réduction, c’est donc un excellent moment pour l’acheter moins cher.

L’application du coupon est très simple. Pour ce faire, accédez à la page produit, cochez la case du coupon de 40%, puis continuez le traitement de la commande. N’utilisez pas l’option de paiement en un clic, sinon vous ne pourrez pas profiter de la réduction. Sur la dernière page, Amazon remettra 10 euros et le prix final restera à seulement 15,30 euros.

Lampe avec chargeur sans fil pour votre mobile pour seulement 15 €

C’est une lampe LED idéale à poser sur la table de chevet ou sur le bureau de votre bureau. Il a un design élégant et minimaliste qui s’intègre dans la décoration de n’importe quelle pièce. Il vous offre différentes positions réglables des bras principaux et supérieurs, vous permettant de diriger la lumière vers le point souhaité.

Il est équipé d’un chargeur sans fil Qi sur sa base, afin que vous puissiez charger votre mobile sans le brancher. Il est compatible avec la plupart des smartphones et offre une vitesse de charge allant jusqu’à 5 W.

Les ampoules intelligentes sont l’objet connecté le plus populaire dans les maisons. Nous vous montrons tout ce que vous devez savoir pour choisir la bonne ampoule intelligente.

Vous avez la possibilité de choisissez parmi 5 températures de couleur et 10 niveaux de luminosité différents en utilisant les commandes que vous trouverez à sa base. De cette façon, vous aurez toujours la lumière parfaite pour la tâche que vous faites, que ce soit la lecture, l’étude, le travail ou le repos.

Et pour que vous puissiez totalement sans souci, cette lampe LED Il a une minuterie pour s’éteindre. Appuyez simplement sur l’icône de l’horloge sur la base pour régler une minuterie de 60 ou 30 minutes.

