Cette ligne Bridgerton que vous n’arrêtez pas de citer ? Pas si vite, dit Régé-Jean Page

Bridgerton La saison 1 suit de nombreuses histoires dramatiques et romantiques, mais l’accent est mis sur Simon Basset de Regé-Jean Page, Le duc d’Hastings et Daphne Bridgerton de Phoebe Dynevor. Peu de temps après leur mariage “forcé”, le duo se rend compte qu’ils ont tous les deux des sentiments chauds l’un pour l’autre, après une demi-saison passée d’ennemis à amis et, enfin, à amants.

La scène qui montre leur nuit de noces a été adorée par les fans, qui ont pris l’habitude de citer la phrase “Je brûle pour toi”, comme si un duc chaud et dérangé l’avait grogné à Daphné avant de se livrer à une consommation sexy. Dans une conversation avec Dynevor, qui a tous deux parlé de la scène à Variety, Page a remis les pendules à l’heure et a noté :