Si vous hésitez à acheter la lotion corporelle sculptante First Aid Beauty, elle contient 3,8K + « amours » des acheteurs Sephora. Découvrez ces avis de fans du produit.

« J’adore la douceur que cela donne à ma peau. Je recommande vivement ce produit. Il pénètre également rapidement », a déclaré un acheteur de Sephora.

Un autre a déclaré : « C’est une excellente lotion ! Je suis toujours sceptique quant à ce genre de produits parce qu’ils semblent trop beaux pour être vrais, mais celui-ci fonctionne vraiment ! Je l’utilise sur mes fesses, évidemment, et il lisse les fossettes. et lui donne un avantage. Je l’ai également utilisé sur mon menton / mon cou / mon décolleté et cela fait une différence visible, assez pour sauter le contour ! Il est également léger, mais garde votre peau hydratée, une excellente lotion de tous les jours avec un secret caché. »

Un client a écrit : « J’aime vraiment cette crème hydratante. Je l’utilise tous les soirs depuis quelques semaines maintenant et elle a fait des merveilles pour ma peau. Elle est un peu épaisse mais elle absorbe très bien !

Un fan du produit a déclaré: « Excellente lotion. Peut certainement utiliser moins que votre lotion pour le corps typique car elle s’applique un peu plus épaisse, mais s’applique bien et facilement. Même si elle sculpte, je l’ai utilisée sur tout mon corps et j’en suis ravie avec les résultats ! »

« Ce truc est génial! Non seulement il hydrate ma peau (qui a vu un peu trop de soleil ces derniers temps…), mais je peux certainement voir une différence de fermeté. En vieillissant, c’est quelque chose dont j’ai besoin de plus et plus et je suis heureux d’avoir trouvé un excellent hydratant pour vous aider », a partagé un client dans une critique de produit.

Un client de Sephora a déclaré : « Il est léger et a rendu ma peau lisse. Cela a vraiment fait une différence. »

Une autre personne a déclaré : « J’adore utiliser la lotion Sculpting Body ! Elle rend vraiment ma peau plus ferme ! La texture est incroyable !

Quelqu’un a recommandé d’utiliser cette lotion partout, expliquant : « D’accord, je sais que cela est destiné à être utilisé sur votre corps, mais FAITES-MOI CONFIANCE, vous devez l’utiliser sur votre visage et votre cou !!! Votre visage et votre cou sont tendus et lisses. Je J’ai reçu des compliments sur le teint et la texture de ma peau. Je l’utilise religieusement sur mon visage depuis une semaine et je peux juste dire sur la façon dont mon maquillage se pose et regarde sur mon visage comment c’est le seul nouveau produit dans mon routine de soins de la peau. «