Cette machine à laver miniature ne lavera pas vos vêtements, mais fera briller vos écouteurs | La technologie

Quelqu’un a créé une sorte de mini-laveuse exclusivement pour les écouteurs sans fil que vous allez adorer, et cela laissera vos écouteurs aussi propres que le premier jour.

Nous adorons emmener nos écouteurs sans fil au travail, à l’université ou simplement pour sortir avec nos amis, mais ce que nous n’aimons pas tant, c’est de devoir les retirer pendant que nous sommes entourés d’autres personnes au cas où elles en ressortiraient tachées de cire. , ce qui au final donne une grande importance à sa propreté.

Mais ce que vous n’avez jamais imaginé, c’est que quelqu’un a pu créer une espèce machine à laver miniature grâce au crowdfunding Kickstarter, grâce auquel nous pourrons laver nos précieux mais sales écouteurs sans fil en quelques minutes pour qu’ils soient aussi brillants que le premier jour.

De nom Rondelle pour écouteurs Cardlax, c’est un appareil de forme cubique que nous pouvons ouvrir et insérer nos écouteurs sans fil à l’intérieur, afin qu’ils puissent être lavés, presque comme s’il s’agissait d’un vêtement dans une machine à laver.

En ouvrant le couvercle, nous pouvons d’abord utiliser un petite brosse rotative qui permet d’éliminer la plus grande saleté de l’écouteur, et de le laisser ainsi prêt à être inséré dans la partie centrale dans une sorte de tambour de nettoyage à noyau rotatif en mousse légère. Comme si on allait mettre une machine à laver, on peut aussi prendre un Brouillard d’alcool à 70% pour faciliter le lavage pendant que le tambour tourne.

L’une des particularités est que la machine est complètement amovible à l’intérieur, avec laquelle nous pouvons enlever les éléments intérieurs et les rincer à l’eau afin que la saleté ne s’accumule pas à l’intérieur, et nous pouvons continuer à utiliser la machine à des occasions successives.

Bien que les AirPod d’Apple apparaissent dans les vidéos et les images promotionnelles, sur leur page Kickstarter, ils affirment qu’il est pratiquement compatible avec tout autre casque sans fil, bien qu’ils mentionnent en particulier des marques telles que Samsung ou Bose, ainsi que de nombreux autres.

Si vous collaborez dès maintenant au projet, qui a déjà atteint son financement et donc il sera sûrement lancé sur le marché, vous n’aurez qu’à investir 33 dollars.