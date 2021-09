Cette machine à laver programmable de l’espagnol Cecotec est au prix de démolition, pour 269 euros et avec frais de port et d’installation | La technologie

in

La facture d’électricité monte en flèche et la machine à laver est l’un des appareils les plus consommateurs. C’est pourquoi, si vous possédez un ancien modèle, vous serez sûrement intéressé par le passage à un modèle plus moderne.

Une machine à laver est un élément central dans toute maison, ainsi que l’un des principaux responsables de l’augmentation ou non de la facture d’électricité, car sa consommation -surtout dans certains programmes- est assez élevée, donc tout changement qui parvient à la réduire est certainement le bienvenu.

Une façon de le faire est d’acheter un machine à laver programmable, du genre qui permet de retarder le démarrage du cycle de lavage, quelque chose qui n’est pas cher du tout. L’une des dernières marques à entrer dans ce secteur, l’espagnole Cecotec, vend plusieurs modèles qui vous permettent de le faire et qui sont également bon marché. C’est le cas de votre Boléro Dresscode 6000, dont le prix n’est que de 269 euros.

Machine à laver avec 6 kg de charge et 1 000 tr/min. Il peut être programmé grâce à la fonction de départ différé et dispose de 8 programmes pour différents types de tissus.

En plus de la fonction de programmation, il a une capacité de 6 kg et un réglage maximum en termes de tours et de température, avec un programme de lavage rapide de seulement 15 minutes, ce qui n’est pas mal du tout.

L’option programmation est particulièrement intéressante pour que les lavages commencent aux heures les moins chères, mais pas à l’aube, mais à la première heure le matin ou l’après-midi le week-end, les tranches avec les prix les moins chers au kW avec le nouveau tarif réglementé.

Ce n’est qu’un des moyens d’économiser sur la facture malgré la hausse des prix, qui a un impact majeur sur les prix de gros, ce qui se traduira progressivement par une augmentation des coûts pour les utilisateurs.

Une autre façon est de miser sur les prises intelligentes pour programmer d’autres tâches, même si tous les appareils ne peuvent pas rester en attente de l’activation de la prise. Dans le cas des machines à laver, ce n’est pas possible.

Pour couronner le tout, Cecotec propose livraison gratuite depuis l’Espagne, installation et démontage de votre ancienne machine à laver. Vous devrez l’indiquer aux transporteurs lors de la livraison de votre commande.

