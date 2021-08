Cette machine récolte les citrouilles et extrait leurs graines en un temps record | Moteur

in

Il y a quelque chose de fascinant à regarder une machine agricole fonctionner. Surtout si elle est aussi bien pensée que cette curieuse récolteuse de graines de citrouille.

Si vous avez déjà essayé d’extraire les graines d’une citrouille, vous aurez vérifié que ce n’est pas une tâche facile. La peau et la chair de la courge sont particulièrement dures et les graines sont fermement maintenues à l’intérieur par une pulpe.

Moty KE 3000 hydroS est une récolteuse de graines de citrouille qui extrait les graines des citrouilles en quelques secondes et transforme le reste en compost.

Il est capable de traiter entre 1 et 1,5 hectares de champs de citrouilles en une heure. Et d’après ce que l’on peut voir dans la vidéo, c’est plusieurs milliers en seulement 60 minutes :

Moty est un fabricant de machines agricoles spécialisé dans les machines qui extraient les graines de citrouilles.

C’est de loin le plus précieux, car il a de multiples usages. Les graines de citrouille sont utilisées pour la consommation humaine, pour fabriquer de l’huile et comme aliments pour le bétail, en plus de diverses utilisations dans l’industrie.

Comme on le voit dans la vidéo, la récolteuse de graines de courge Moty KE 3000 hydroS Il a des ustensiles différents pour chacune des étapes du processus. Ce n’est pas autonome comme d’autres que nous avons vu, mais il multitâche efficacement.

Il utilise d’abord une sorte de charrue qui extrait les citrouilles du sol et les place dans une rangée.

Ensuite, une roue à pointes parcourt la rangée, enfilant les citrouilles pour les déplacer vers un tapis roulant, à l’intérieur de la moissonneuse-batteuse.

Là un mécanisme de sonnerie les écrase, et une centrifugeuse séparer la pulpe avec les graines, de la peau et de la viande. Ce dernier est déversé sur le semis, pour servir de compost.

Ici, le travail de la moissonneuse-batteuse se termine. Il amène la pulpe avec les graines à une machine de traitement, qui laver les graines et les sécher, pour obtenir le produit qui peut déjà être vendu, pour les usages susmentionnés.

Une machine qui économise beaucoup de travail et, grâce à son fonctionnement hydraulique, consomme moins que les autres moissonneuses-batteuses de ce type.