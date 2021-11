Cette maison sur pattes est conçue pour vivre dans des endroits extrêmes, de l’Himalaya à Mars | La vie

Emportez-vous la maison avec vous lorsque vous partez à l’aventure ? Mobile Home est une maison ambulante conçue pour vivre dans des environnements non conventionnels.

La pandémie et le confinement ont rendu les mobil-homes à la mode. La possibilité d’aller vivre où l’on veut, sans avoir à s’attacher au même endroit.

Mobil-home va plus loin, jamais mieux dit, avec sa proposition de maison à pied. Littéralement, une maison à six pattes, conçu pour vivre dans les endroits les plus extrêmes. De l’Himalaya à Mars.

C’est un concept d’Encho Enchev, designer et artiste senior à la société de jeux vidéo Ubisoft. Enchev a travaillé comme graphiste sur des titres tels que la saga Assassin’s Creed ou The Division.

Mobil-home est un concept, c’est-à-dire qu’il n’a pas encore été construit, mais son auteur prétend qu’avec la technologie actuelle, Il a été conçu pour être construit.

Cette maison à pied Il a six pattes avec trois griffes qui peuvent être enfoncées dans le sol, pour une meilleure adhérence.

Plusieurs pointes le long de la jambe, ainsi que 4 ancrages au plafond, assurent un maintien même à flanc de montagne. Les jambes ont une couche de 5 centimètres de caoutchouc antidérapant.

Toute l’énergie est extraite des batteries dans la base et des panneaux solaires sur le toit, bien qu’il dispose d’un générateur diesel pour les urgences.

Comme vous pouvez le voir dans la galerie de photos, la maison a une base amovible qui permet prolonger une grande terrasse extérieure.

Tous les murs ont lunettes intelligentes qui projettent des écrans tactiles, bien que les rideaux puissent également être étendus pour préserver l’intimité.

La maison est capable de loger deux personnes et un animal de compagnie. On y accède par une échelle déroulante.

Au fond, il y a une sorte de sous-sol, où vous pouvez stocker de la nourriture, ou un quad.

Au total vous pouvez ranger 1 ATW, 2 VTT, 2 fauteuils, 2 transats + table, un groupe électrogène diesel de secours, un barbecue et des cartons de fournitures et outils supplémentaires.

Peut être ça maison à pied Il peut être construit avec la technologie actuelle, mais quelque chose nous dit que cela coûterait beaucoup, beaucoup d’argent…