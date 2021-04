Cette marque alimentaire nationale vient de rappeler chacun de ses produits – .

Lorsqu’une entreprise doit rappeler un produit, c’est souvent assez sérieux. Cela est particulièrement vrai lorsque le produit est un aliment pouvant contenir un agent pathogène nocif. En règle générale, un seul type d’aliment est affecté; une entreprise de production peut rappeler de la laitue mais vendre des tomates parfaitement sûres, par exemple. Malheureusement pour Jule’s Foods, un producteur alimentaire basé en Californie qui vend ses produits à travers le pays, il a été contraint de rappeler non pas un, pas deux, mais tous ses produits alimentaires en raison du potentiel de contamination par Salmonella.

Dans un nouveau bulletin de rappel publié par la FDA, Jule’s Foods explique que la FDA a identifié Salmonella dans ses produits de fromage brie contenant des noix de cajou. Malheureusement, l’entreprise n’a pas pu isoler la source. En conséquence, Jule’s Foods rappelle tous ses produits de brie ainsi que sa trempette aux artichauts et sa vinaigrette ranch végétalienne. Les cinq produits constituent l’intégralité de l’offre de Jule’s Foods, ce qui signifie que toute la gamme de l’entreprise a été considérée comme un danger potentiel.

Top Deal du jour Nous n’avons jamais rien vu de tel que cette offre Amazon qui rase 100 $ sur un drone caméra 4K le plus vendu! Prix ​​courant: 189,99 $ Prix: 89,99 $ Vous économisez: 100,00 $ (53%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La société note qu’elle travaille avec la FDA ainsi que le CDC pour confirmer la source de la Salmonella, mais pour le moment, elle ne se sent pas à l’aise de vendre aucun de ses produits. La FDA fait probablement également pression pour un arrêt complet jusqu’à ce qu’elle puisse déterminer d’où vient le pathogène.

Via la déclaration de rappel de l’entreprise:

À ce jour, la FDA a confirmé la présence de Salmonella dans les produits de brie contenant des noix de cajou. Nous travaillons avec la FDA pour isoler la source de l’agent pathogène dans des échantillons qui ont été collectés par le Département de la santé publique de Californie. Jule’s Foods publie ce rappel dans le cadre d’une épidémie de Salmonella faisant l’objet d’une enquête de la FDA et du CDC.

Jule’s Foods distribue ses produits dans des dizaines d’épiceries à travers la Californie et d’autres États, notamment l’Arkansas, le Colorado, le Connecticut, la Floride, la Louisiane, le Maryland, le Minnesota, le Nevada, New York, le New Jersey, l’Ohio, l’Oregon, la Pennsylvanie, le Rhode Island, le Tennessee et Texas. Il vend également ses produits en ligne, de sorte que les clients peuvent être situés dans n’importe quel État.

La salmonelle peut être un insecte assez méchant. Le récapitulatif de la FDA sur ce à quoi vous attendre si vous tombez malade de la salmonellose est le suivant:

La consommation d’aliments contaminés par Salmonella peut provoquer une salmonellose. Les symptômes les plus courants de la salmonellose sont la diarrhée, les crampes abdominales et la fièvre dans les 12 à 72 heures suivant la consommation d’un produit contaminé. La plupart des gens se rétablissent sans traitement. Dans de rares cas, l’infection peut entraîner une maladie plus grave et nécessiter une hospitalisation. Les adultes plus âgés, les nourrissons et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont plus susceptibles de développer une maladie grave. Les personnes préoccupées par une maladie devraient contacter leur fournisseur de soins de santé.

Évidemment, si vous possédez l’un des produits alimentaires de cette entreprise, évitez de les manger et contactez l’entreprise en utilisant les informations fournies dans le bulletin de rappel. Restez en sécurité là-bas!

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon retournent ces superbes guirlandes Edison d’extérieur – maintenant plus de la moitié! Prix ​​courant: 69,99 $ Prix: 31,43 $ Vous économisez: 38,56 $ (55%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.