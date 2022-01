Cette marque de cosmétiques a supprimé ses réseaux sociaux pour des principes

Si vous pensiez qu’il n’y avait plus d’éthique dans les réseaux sociaux, ce n’est pas nous qui en discuterons. Il est clair qu’à ce jour, ils sont un endroit beaucoup plus sombre qu’ils ne nous l’avaient promis. Et ainsi, cette marque de cosmétiques a décidé de quitter la plupart de ses réseaux sociaux pour une question de principe. On vous dit tout sur ce geste étrange aujourd’hui et quels réseaux a-t-il laissé.

Toutes les marques veulent vendre, toutes les marques monopolisent les réseaux sociaux et essaient de cautionner leurs produits. Bien sûr annoncés par des influenceurs en papier mâché, qui n’hésitent pas à mettre la main à la pâte, qu’ils utilisent ou non ce qu’ils annoncent.

Cependant, La marque de cosmétiques Lush est allée dans la direction opposée et a annoncé que, subitement et le 26 novembre, il fermait tous ses comptes sur les principaux réseaux sociaux pour des raisons éthiques.

Mais oui, pas tous, comme nous allons le voir

Les raisons pour lesquelles la marque Lush a quitté les réseaux

Non plus TikTok, pas Snapchat, pas Instagram, pas Facebook. Lush a annoncé fermer tous ses comptes officiels dans ces 4 grands réseaux sociaux, y compris ceux de toutes ses filiales territoriales (l’Espagne aussi, bien sûr) le 26 novembre 2021.

Leurs motivations, selon les mots de Jack Constantine, CDO et inventeur de la marque, sont les suivantes :

« En tant qu’inventeur des bombes de bain, je mets tous mes efforts pour créer des produits qui aident les gens à se détendre, à se détendre et à faire attention à leur bien-être. Les plateformes de médias sociaux sont devenues l’antithèse de cet objectif, avec des algorithmes conçus pour empêcher les gens de défiler et de se déconnecter.

«En fin de compte, j’ai passé toute ma vie à essayer d’éviter les ingrédients nocifs dans mes produits […] Il est prouvé que les réseaux font du mal et nous mettent en danger ».

La marque Lush a toujours été présentée comme Cosmétique artisanale, durable et naturelle, il n’est donc pas surprenant cette manœuvre et ses raisons.

En fait, ce n’est pas la première fois qu’ils font quelque chose comme ça, et la branche britannique a déjà fait quelque chose de similaire en ce qui concerne Instagram et Facebook. Pendant près d’un an et demi, ils n’y ont rien publié.

Cependant, il n’a pas quitté tous les réseaux.

Lush suivra sur Twitter, Pinterest et Youtube

Conscient qu’au final, les réseaux sont indispensables si l’on ne veut pas être invisible, Le retrait de Lush n’est pas total. Votre chaîne Youtube continueront à fonctionner régulièrement et maintiendront également leur compte officiel à Pinterest.

Et a part ca, Suivre sur Twitter. Oui, sérieusement, sur Twitter, il y a la filiale espagnole à l’œuvre.

Connaissez-vous notre chaîne @YouTube ? Nous vous y racontons comment nous fabriquons nos produits, comment ils sont utilisés, les merveilleuses histoires derrière les ingrédients, les raisons de nos valeurs… Découvrez tout ici 👇 #lushspain https://t.co/gLiqds81jt – Lush Spain (@LushSpain) 23 novembre 2021

La vérité est que nous sommes les premiers surpris que Lush fasse cela et, néanmoins, reste actif sur le réseau social qui semble fonctionner grâce à la haine et non l’électricité. Cependant, ils continuent là-bas, bien que qui sait pour combien de temps.

Nous verrons si Lush prend la même décision avec le reste de ses comptes restants, ou si à la fin, être trop antisocial va leur faire payer trop cher.