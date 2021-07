“Cette médaille a le goût d’un titre pour moi”

in

Le joueur de tennis espagnol Pablo Carreño a déclaré que la médaille de bronze remportée aux Jeux Olympiques de Tokyo (Japon) en battant Le Serbe Novak Djokovic, numéro un mondial, “a le goût d’un titre”.

Carreño a battu Novak Djokovic par deux sets à un (6-4, 6-7 (6) et 6-3) et a réalisé, à 30, “l’une des victoires les plus importantes” de sa carrière à ses débuts olympiques.

“Les sentiments que j’ai eus sur la piste, je n’en ai jamais eu et j’ai remporté des titres en Coupe Davis et ATP. J’ai gagné beaucoup de choses mais jamais comme ça. Cette médaille, bien qu’elle soit de bronze, a pour moi le goût d’un titre », a déclaré Carreño lors d’une conférence de presse organisée par le Comité olympique espagnol.

Comprendre Djokovic

Le joueur de tennis asturien Il n’a pas voulu entrer pour évaluer le comportement de Djokovic, qui a cassé une raquette de colère pendant le match. “Toutes ces choses sont une conséquence du fait qu’il voit que le jeu est en danger, que je suis un adversaire difficile et qu’il ne voit pas les choses clairement. J’ai dû penser positivement et j’ai grandi avec. A partir de là Novak est un excellent joueur, Il l’a montré à de nombreuses reprises et j’ai montré que j’avais surmonté des moments de tension”, a-t-il avoué.

Carreno reconnu que lors du deuxième match, celui que Djokovic a remporté, l’a fait douter un instant de ses chances, bien qu’il se soit rapidement rétabli. “Heureusement, j’étais en tête du tableau de bord et cela facilite les pensées positives. Ensuite, vous pensez que j’avais le match serré, j’ai perdu le match et je ne le comprenais pas », a-t-il admis.

Enfin, Carreño a évité de parler du prochain événement olympique, à Paris 2024, et a voulu être “prudent”. “C’étaient mes premiers Jeux, je rêvais d’une médaille et je pouvais tout dire sur Paris, mais il faut faire attention. Paris sera une autre aventure et dans trois ans j’espère être aussi bon que je l’ai été jusqu’à présent. Je vais tout donner pour l’avoir”, a-t-il conclu