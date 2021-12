Cette mégaaraignée avec des crocs est un carburant de cauchemar qui hantera vos rêves

L’Australian Reptile Park a reçu une énorme araignée en forme d’entonnoir. Les gens du parc l’ont nommé Megaspider.

Megaspider est la plus grande araignée de son genre que le parc de reptiles ait jamais vue, et elle a vu beaucoup d’araignées à toile d’entonnoir à son époque. L’araignée est de couleur sombre et a été offerte par une personne anonyme dans le cadre du programme anti-venin auquel participe l’Australian Reptile Park.

Cette Megaspider est une chose de cauchemars

Euh, merci ? ?? Une araignée à toile d’entonnoir « inhabituellement grande » avec des crocs si longs qu’ils pourraient mordre un ongle humain a été donnée à un programme antivenin de sauvetage au @austreptilepark.https://t.co/I2rRFrnmyE – Australian Associated Press (AAP) (@AAPNewswire) 12 novembre 2021

La chose la plus terrifiante à propos de Megaspider est sa taille massive. La plupart des araignées à toile d’entonnoir mesurent environ 1 à 5 centimètres (environ 2 pouces à l’extrémité la plus large). Megaspider, cependant, mesure jusqu’à 8 centimètres (environ 3 pouces). Bien que cela ne semble pas si grand par rapport aux tarentules de 11 pouces maximum, la chose importante à retenir ici est à quel point ces araignées sont venimeuses.

Les araignées à toile d’entonnoir sont parmi les araignées les plus dangereuses de la planète. En fait, elles sont considérées comme l’une des araignées les plus meurtrières au monde. Ce danger n’est pas une blague avec le Megaspider, car ses crocs mesurent près de 1 pouce de long et sont assez forts pour mordre un ongle humain. L’araignée a été déposée dans un récipient en plastique transparent. Ce contenu n’avait cependant aucune marque pour dire d’où il venait.

Le parc dit qu’il essaie de trouver le donneur. Il espère trouver plus de grosses araignées près de l’endroit où Megaspider a été capturé.

« Elle est inhabituellement grande et si nous pouvons amener le public à remettre plus d’araignées comme elle, cela ne fera que sauver plus de vies en raison de l’énorme quantité de venin qu’elles peuvent produire », Michael Tate, un responsable de l’éducation au parc. dit (via DungoChronicle).

Utiliser du venin d’araignée pour riposter

Un chercheur travaillant dans un laboratoire. Source de l’image : JHDT Productions/Adobe

Ils n’ont enregistré que 13 décès d’araignées mâles Syndey à toile d’entonnoir, malgré leur dangerosité. Cependant, plus de 30 à 40 personnes sont mordues chaque année. Ces morsures ne se traduisent pas toujours par des vies perdues. C’est grâce aux efforts antivenimeux que font des endroits comme le parc.

Parce que ces araignées sont si dangereuses, des groupes comme l’Australian Reptile Park ont ​​créé des programmes où ils traient les crocs de l’araignée. Ils utilisent ensuite le venin pour synthétiser du sérum antivenimeux. Cet antivenin peut être administré aux personnes qui ont été mordues par ces types d’araignées.

L’Australian Reptile Park est en fait la seule installation de traite de venin en Australie. Il dit que l’antivenin produit là-bas permet de sauver jusqu’à 300 vies par an.