Cette Mercedes avec toit ouvrant prétend être la voiture européenne qui bat Tesla | Moteur

Les constructeurs automobiles du monde entier sont dans une course contre la montre pour la suprématie électrique. Tesla a le dessus mais la concurrence grandit de jour en jour.

Comme nous vous le disions hier, la société d’Elon Musk a de la chance car ce 2021 a battu tous ses records de production avec près d’un million de Tesla construites et vendues.

Aucune entreprise n’avait jusqu’à présent vendu un million de voitures électriques en seulement un an. Mais cela ne veut pas dire qu’ils sont seuls dans la course à l’électrification.

Mercedes-Benz, une marque internationalement reconnue pour fabriquer des voitures de la plus haute qualité et jouissant d’une très bonne réputation, est l’une des entreprises qui s’efforce de créer une voiture électrique qui bat les Teslas les plus luxueuses. Tant en autonomie qu’en qualité.

Et la réponse à ce besoin est la Mercedes Vision EQXX, une élégante berline cinq portes avec 1 000 km d’autonomie. Pour ce faire, Mercedes a réduit le poids, réduit la résistance aérodynamique et ajouté des technologies économes en énergie.

Cette voiture en ce moment C’est un prototype et n’a pas atteint son plein potentiel, mais pour le moment et, selon les tests, c’est le leader en autonomie dans le monde réel, avec une autonomie de 679 km.

Le projet Vision EQXX est une progression naturelle au sein de la marque qui s’appuie sur les succès de l’EQS pour créer une berline électrique de nouvelle génération qui est vraiment en état de rouler sur de nombreux kilomètres.

Mercedes-Benz dit que son Vision EQXX est la voiture de société la plus efficace jamais construite, avec une consommation énergétique inférieure à 10 kWh aux 100 kilomètres.

Le travail ambitieux a commencé au cœur du véhicule électrique, où les chimistes de l’entreprise ont utilisé la technologie de la Formule 1 pour emballer près de 100 kilowattheures de capacité dans une batterie avec 50 % moins de volume et 30 % moins de poids que l’ensemble de 108 kWh qui alimente l’EQS.

La conception de la batterie utilise des anodes à haute teneur en silicium et un emballage optimisé des cellules et des composants pour réduire le poids.

La formule légère comprend même des composants fabriqués à partir d’un composé à base de canne à sucre renforcé de fibres de carbone. La batterie représente environ 495 kg du poids brut de 1 750 kg du Vision EQXX.

Quant à la toiture solaire, elle abrite 117 cellules stratégiquement réparties. Incorporé en collaboration avec l’Institut Fraunhofer pour les systèmes d’énergie solaire ISE, les cellules solaires ajoutent environ 25 km d’autonomie au cours d’une seule journée dans des conditions météorologiques idéales.

Ils ne chargent pas directement la batterie du groupe motopropulseur, à la place, ils envoient l’énergie à une petite batterie auxiliaire LiFePO4 en charge du fonctionnement du ventilateur de climatisation, du système d’infodivertissement, des lumières et des autres équipements électriques secondaires.

Mercedes travaille également sur un système de charge solaire capable d’alimenter la batterie primaire haute tension, mais cela n’a pas encore été intégré à un prototype.