Cette métrique Shiba Inu On-Chain pourrait signaler de futurs rallyes de prix: Crypto Analytics Firm Santiment

La société d’analyse d’actifs numériques Santiment dit que les traders devraient garder un œil attentif sur une métrique en chaîne qui peut potentiellement signaler des rassemblements majeurs pour l’actif cryptographique Shib Inu (SHIB)

Santiment demande à ses 109 100 abonnés sur Twitter de surveiller le nombre de transactions de baleines SHIB dépassant 100 000 $.

« Lorsque ces transactions arrivent en masse, les hausses de prix suivent généralement. »

Shiba Inu échangeait des mains à 0,000028 $ au moment de la rédaction, en hausse de 112,4% au cours des deux dernières semaines, selon CoinGecko.

SHIB a reçu un coup de pouce le mois dernier lorsque Coinbase a ajouté la prise en charge du memecoin basé sur Ethereum sur toutes les plateformes. Plus tôt ce mois-ci, le PDG de Tesla, Elon Musk, a tweeté une photo de son chiot Shiba Inu, déclenchant un autre rassemblement pour le concurrent Dogecoin (DOGE).

Santiment examine également Ethereum (ETH), notant que les mineurs ont ajouté plus de 2,2 milliards de dollars d’ETH au cours des derniers mois.

« Ethereum est revenu au-dessus de 3 900 $ pour la première fois en six semaines environ, et un phénomène intéressant a été l’augmentation absurde du solde des mineurs.

Au cours des trois derniers mois, les mineurs ont ajouté 580 000 ETH à leurs 658 000 actuellement détenus. »

Quant à Bitcoin (BTC), la société d’analyse de chiffrement affirme que le nombre d’adresses avec un solde compris entre 100 et 1 000 BTC continue d’être à la hausse.

« Le nombre d’adresses Bitcoin détenant entre 100 et 1 000 BTC a considérablement augmenté au cours des cinq dernières semaines.

254 adresses de plus de ces baleines existent maintenant par rapport à il y a cinq semaines, ce qui représente une augmentation notable de 1,9% sur cette courte période. »

Bitcoin se négocie à 61 857,16 $ au moment de la rédaction, en hausse de plus de 25 % au cours des deux dernières semaines, selon CoinGecko.

