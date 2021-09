Cette mise à jour de Google Workspace promet de simplifier le travail hybride

Dans le but d’approfondir sa vision du travail hybride via une expérience connectée unique, Google a annoncé que Spaces est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Google Workspace.

Les espaces sont un lieu central pour la collaboration d’équipe dans Google Workspace et ils sont étroitement intégrés à d’autres outils du géant de la recherche, notamment Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet et Tasks. Ils offrent également aux utilisateurs un meilleur moyen de s’engager dans des discussions thématiques, de partager des connaissances et des idées, de faire avancer les projets et de créer des communautés et une culture d’équipe.

Alors que les effectifs sont de plus en plus répartis avec certains employés travaillant à domicile tandis que d’autres sont au bureau, Spaces offre également à tous les membres d’une organisation un moyen de voir l’historique complet, le contexte et le contenu des conversations afin qu’ils puissent suivre et intervenir pour contribuer à à toute heure.

Directeur principal de la gestion des produits pour Google Workspace, Sanaz Ahari a expliqué dans un communiqué de presse comment l’entreprise a conçu Spaces pour relever les défis auxquels sa propre main-d’œuvre distribuée est confrontée, en déclarant :

« Alors que certaines personnes retournent au bureau, les équipes ont besoin de cette capacité à collaborer de manière flexible de n’importe où, n’importe quand. Chez Google, nous sommes confrontés aux mêmes défis que beaucoup de nos clients m’ont signalé : comment rester synchronisés, prendre des décisions et développer une culture d’équipe dans un environnement hybride ? Les innovations que nous proposons aujourd’hui aux clients aident à combler les lacunes de la collaboration virtuelle et en personne. Je suis particulièrement enthousiasmé par les espaces : un nouvel endroit dédié dans Google Workspace pour partager des informations, faire avancer des projets et créer une communauté en tant que coéquipiers.”

Réunions hybrides

En plus du déploiement de Spaces, Google a également annoncé de nouvelles fonctionnalités et un nouveau matériel tiers pour faciliter les réunions hybrides pour les organisations.

Les employés peuvent désormais indiquer s’ils participeront virtuellement ou physiquement lorsqu’ils répondent aux invitations à une réunion, mais ils peuvent également définir leur lieu de travail dans Google Agenda pour afficher les autres jours de la semaine où ils prévoient d’être au bureau.

Google a également ajouté les appels Google Meet à Workspace pour offrir aux utilisateurs une expérience transparente lors du démarrage d’un appel vidéo ou audio entre un ou plusieurs participants. À l’avenir, la société a l’intention de proposer des appels Meet à tous les points de terminaison naturels de Workspace, y compris les chats, les cartes de contact et les espaces. Cependant, cette fonctionnalité sera d’abord déployée dans l’application Gmail pour les discussions en tête-à-tête.

En ce qui concerne le nouveau matériel tiers, Google a annoncé le Series One Board 65 et le Series One Desk 27 et ces nouveaux appareils de visioconférence tout-en-un complètent les kits de salle Series One. Alors que le Series One Desk 27 est configuré pour les bureaux et les petits espaces partagés, le Series One Board 65 est conçu pour les salles d’équipe. Dans le même temps, Google a également certifié Logitech Rally Bar Mini et Rally Bar pour fonctionner avec Google Meet afin de fournir une barre vidéo tout-en-un pour les petites et moyennes salles.

Maintenant que Google est même allé jusqu’à publier son propre manuel hybride, attendez-vous à ce que l’entreprise continue de mettre à jour ses produits et services pour mieux prendre en charge le travail hybride.

