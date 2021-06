Cette mise à jour de l’application Google Maps pourrait en fait changer la vie de certaines personnes

Google a publié une multitude de mises à jour, d’ajouts et d’améliorations à son produit phare de cartes mobiles depuis le début de la pandémie de coronavirus. Parmi les nombreuses mises à jour de l’application Google Maps au cours de l’année écoulée, nous avons obtenu de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de voir la gravité des épidémies de COVID-19 dans une zone donnée. Et d’autres fonctionnalités de Google Maps telles que les heures d’affluence et l’affluence sont plus pertinentes que jamais. De telles données peuvent nous aider à éviter les foules, l’une des mesures de santé publique les plus importantes de l’ère COVID-19.

La dévastation économique de la pandémie a été généralisée – catastrophique, même, dans certaines régions et pour certaines familles. “La pandémie de COVID-19 et la crise économique qui a suivi ont exacerbé la faim pour des millions de personnes”, explique Google dans un article de blog d’entreprise présentant la mise à jour de l’application Maps. « Feeding America estime que le nombre de personnes sans accès fiable à une quantité suffisante de nourriture abordable est passé à 45 millions de personnes en 2020, dont 15 millions d’enfants. Cela équivaut à un Américain sur sept et représente une augmentation de près de 30 % par rapport à 2019. »

Quoi de neuf avec cette mise à jour de l’application Google Maps

Google a décidé de lancer cette mise à jour de l’application Maps, basée en partie sur l’activité de recherche Google dans ce sens. Au cours de la dernière année, les recherches ont explosé pour des choses comme « banque alimentaire près de chez moi ». Et « demande de bons alimentaires ».

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs peuvent se tourner vers Google Maps pour trouver la banque alimentaire la plus proche. Cela comprend également des choses comme les garde-manger et les sites de ramassage du programme de repas scolaires locaux. Au total, 90 000 places avec une assistance alimentaire gratuite dans 50 États sont incluses dans cette fonctionnalité. Et Google a travaillé avec No Kid Hungry, FoodFinder et le département américain de l’Agriculture pour le mettre en place.

On estime qu’un Américain sur sept a connu l’insécurité alimentaire en 2020. À partir d’aujourd’hui, vous pouvez rechercher par code postal des garde-manger, des banques alimentaires et des programmes de repas scolaires près de chez vous. En savoir plus : https://t.co/JXDNBrwVlJ – Google (@Google) 29 juin 2021

Pour utiliser ces données, visitez d’abord le nouveau site de recherche d’assistance alimentaire de Google. Faites défiler jusqu’à ce que vous voyiez une case vide et entrez votre adresse. Si vous ne voyez rien près de chez vous, essayez d’effectuer un zoom arrière sur la carte à partir de votre position.

Ce nouveau site fournit également des informations sur la façon dont vous pouvez donner de la nourriture à ceux qui en ont besoin. Et il est lié à des lignes d’assistance alimentaire, à des guides de prestations État par État et à des informations pour des communautés spécifiques, comme les familles avec enfants.

Nourriture pour de bon

Une note supplémentaire à ajouter ici avec cette mise à jour de l’application Google Maps : ce nouveau site Google est un produit de l’équipe Food for Good de Google. Il s’agit d’une nouvelle entité qui a été lancée pour « créer un système alimentaire plus intelligent ». Celui qui « sait où se trouve la nourriture, dans quel état elle se trouve et où la diriger au mieux » pour éviter qu’elle ne soit gaspillée.

Voici une pensée qui donne à réfléchir, expliquant pourquoi l’équipe Food for Good existe. Et comment Google Maps peut vous aider :

Quelque 820 millions de personnes dans le monde n’ont pas accès à la nourriture dont elles ont besoin. Et pourtant, environ un tiers de la nourriture mondiale est gaspillée.

