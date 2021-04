Cette mise à jour de Windows 10 provoque l’écran bleu de la mort et des problèmes de performances | La technologie

En particulier, cette mise à jour pour Windows 10 pose des problèmes de performances, des cycles de démarrage infinis et l’écran bleu de la mort, ce n’est donc pas une très bonne idée de l’installer.

La dernière mise à jour de sécurité de Windows 10 publiée plus tôt cette semaine n’a pas été exempte des échecs relatifs pertinents, bien que les plus importants en particulier soient signalés, y compris le écran bleu de la mort, problèmes de performances, cycles de démarrage infinis et de plus.

Nous parlons de la mise à jour cumulative KB5001330 Destiné à la version 20H2 / 2004 de Windows 10, qui corrige cinq failles de sécurité importantes, répare d’autres vulnérabilités, mais n’est pas exempt de ces types de problèmes qui commencent déjà à être signalés par la communauté ces dernières heures.

Ce correctif de sécurité est disponible depuis mardi dernier, et dès les premiers instants, des bogues et des problèmes ont été signalés dans différents forums Internet. Le plus grave est que la mise à jour ne termine pas l’installation provoquant des cycles de démarrage sans fin, y compris l’échec du redoutable écran bleu de la mort.

Par exemple, sur le sous-programme Windows 10, un utilisateur commente: «J’ai mis à niveau et je suis coincé dans une boucle infinie». Un autre utilisateur affirme que «la même chose m’est arrivée avec la mise à jour KB5001330 sur Windows 10 Home 20H2. J’ai trouvé que le redémarrage, la désactivation de l’application de signature du pilote, m’ont permis de démarrer le système. ” Également dans les forums de support Microsoft, il y a des plaintes, et où les codes d’erreur les plus signalés sont 0x800f0984 et 0x800f0922.

Mais ceux qui ont eu la chance que la mise à jour KB5001330 soit enfin installée, passant par cette boucle de redémarrage infinie après l’installation, ont vu une baisse soudaine des performances pour les jeux les plus exigeants.

À la lumière des bogues signalés, nous vous conseillons de suspendre les mises à jour de Windows 10 jusqu’à ce que Redmond corrige ce problème, bien qu’ils aient probablement retiré la mise à jour.

Si vous l’avez finalement installé et que vous remarquez que vous rencontrez certains problèmes de performances et de comportement sur votre ordinateur, vous pouvez désinstaller le correctif à tout moment, comme suit:

Allez dans la configuration de Windows 10 Allez dans la section «mise à jour et sécurité» Sélectionnez «Windows update» et appuyez sur «voir l’historique des mises à jour». Vous devez maintenant aller dans «désinstaller les mises à jour», et sélectionner spécifiquement cette mise à jour KB5001330 qui nous donnant le problème.

Pour le moment, il n’est pas clair si les Redmond vont retirer cette mise à jour de sécurité afin qu’elle n’atteigne pas plus d’équipes.