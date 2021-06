Cette montre connectée Amazfit ne coûte que 50 euros, est en vente sur Amazon et offre une batterie allant jusqu’à 20 jours | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le beau temps est là, et avec cela c’est le moment idéal pour sortir plus, et plus après la désescalade, et l’un des accessoires que nous ne devons jamais oublier pour nos voyages d’été est une montre intelligente, un appareil électronique qui que nous pouvons porter à notre poignet et qu’il nous servira, non seulement à contrôler notre santé, mais aussi à nous rendre la vie beaucoup plus facile.

Si vous ne voulez pas investir dans une smartwatch chère comme une Apple Watch, la marque Amazfit ils sont moins chers et en même temps mettent toujours en jeu la meilleure technologie, et par exemple la montre Amazfit Verge Lite, c’est une montre avec Bluetooth et de nombreux capteurs que vous pourrez utiliser au quotidien.

Désormais, cette smartwatch Amazfit Verge Lite n’est qu’à 49,99 € sur Amazon, un produit que vous pourriez recevoir tout au long de la semaine prochaine avec toutes les garanties de ce géant du e-commerce.

Cette smartwatch Xiaomi possède un écran AMOLED, une batterie de plus d’un mois et un moniteur de fréquence cardiaque, ainsi que plusieurs modes sportifs que vous pouvez surveiller en temps réel.

La smartwatch Amazfit Verge Lite de l’offre à 49,99 € est le modèle en gris, idéal que nous soyons sportifs, aventuriers ou simplement pour être toujours à la pointe de la mode.

Cette montre Amazfit Verge Lite Il a un écran AMOLED de 1,3 pouces à une résolution de 360 ​​× 360 pxIl s’agit bien évidemment d’un écran tactile et est compatible Bluetooth 5.0.

Mieux encore, il a une batterie qui peut nous durer jusqu’à 20 jours, avec lequel nous pouvons emporter cette montre connectée en vacances et ne pas avoir à nous soucier de la recharger.

Si vous êtes un athlète, vous allez adorer leurs multiples modes sportifs qu’ils vous proposent données en temps réel pendant l’exercice et qu’ils vous aideront à développer de bonnes habitudes.

L’appareil est équipé des meilleurs capteurs optiques de haute précision et d’algorithmes professionnels. C’est pourquoi il admet la détection automatique de la fréquence cardiaque tout au long de la journée, et il suit également le sommeil, entre autres.

Une smartwatch très abordable mais avec des fonctionnalités haut de gamme, et ce serait un achat idéal pour ces mois de beau temps et de plaisir.

