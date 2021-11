Cette montre connectée de sport Huawei est au prix de démolition, pour 169 euros et avec tout ce que vous pouvez demander pour une montre de ce type | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Huawei célèbre également le Black Friday dans sa boutique officielle, avec des remises importantes sur tous ses produits, ainsi que sur des gadgets tels que les montres intelligentes et les écouteurs.

Le secteur des montres connectées est l’un des plus concurrentiels des offres du Black Friday, avec des centaines de modèles à prix réduit, même dans des versions qui ont figuré parmi les meilleures ventes de ces dernières années.

L’une des marques les plus performantes est Huawei, qui a bien sûr rejoint les ventes via sa boutique en ligne. De tous les produits en promotion, la Huawei Watch GT 2 Pro est probablement celle qui est à un prix plus compétitif, de seulement 169 euros.

Montre connectée de dernière génération avec écran OLED 1,39″, autonomie de deux semaines, GPS, GLONASS, capteur de fréquence cardiaque et mesure de l’oxygène dans le sang.

C’est une véritable aubaine dans le Huawei eStore, la boutique officielle de la firme asiatique, et il a également livraison gratuite depuis l’Espagne et partout dans le pays.

Il est difficile de trouver un meilleur modèle en dessous de 200 euros, et il y a de nombreuses raisons qui rendent cette smartwatch très compétitive, à la fois en tant que smartwatch pure et sportive, et c’est qu’elle offre une mesure très précise de plus de 100 sports.

Elle mesure le VO2 Max et la SpO2, mais aussi des données telles que l’effet de l’entraînement, la fatigue accumulée ou le temps de récupération, on peut donc sans aucun doute dire que c’est l’une des meilleures montres pour coureurs, d’autant plus qu’il existe peu de modèles « de niche ». « Cela le dépasse en prix, de marques comme Garmin ou Polar.

Vous souhaitez donner le meilleur de vous-même dans votre entraînement sportif ? Les montres connectées de sport seront d’un grand soutien pour y parvenir.

Il dispose d’un écran couleur AMOLED avec une excellente visibilité et jusqu’à deux semaines d’autonomie, un aspect dans lequel il surpasse même les meilleures montres intelligentes de l’année, qui utilisent toujours relativement peu son autonomie.

Le prix de 169 euros est le même pour deux coloris, noir et gris, tous deux avec une touche classique qui le distingue certainement des vrais modèles sportifs.

Pour mettre les choses en contexte, sur Amazon cela coûte plus de 200 euros, bien que dans ce magasin il existe une alternative qui peut l’éclipser, le Samsung Galaxy Watch4 pour 199 euros.

