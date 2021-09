Cette montre connectée Huawei coûte 109 € et est idéale pour les athlètes, des coureurs aux triathlètes | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats.

L’une des meilleures montres connectées de Huawei ces dernières années, la Watch GT 2, est en vente sur Amazon à un prix avantageux, et cela reste assez compétitif.

De plus en plus de marques vendent leurs montres connectées en Espagne, notamment avec l’arrivée d’entreprises telles qu’Amazfit ou Xiaomi, qui inondent le marché occidental de nouveaux appareils. Cependant, il existe d’autres fabricants qui vendent leurs montres intelligentes depuis de nombreuses années, comme Huawei.

Cette marque possède également plusieurs des montres connectées les plus intéressantes de ces dernières années, dont la Huawei Watch GT 2, qui, bien qu’étant en vente depuis deux ans, en vaut toujours la peine. En fait, maintenant il vaut encore plus, et la boutique officielle le vend à un prix avantageux pour 109 euros, bien moins que ce qu’il coûte actuellement sur Amazon.

Avec plus d’une dizaine d’activités sportives, GPS, cardiofréquencemètre et une semaine d’autonomie, la Huawei Watch GT 2 est actuellement postulée comme l’une des meilleures montres connectées du marché.

C’est une smartwatch pas chère, mais très complète. Il a par exemple deux semaines d’autonomie, bien que cela dépende en grande partie de l’utilisation que vous donnez à des fonctions telles que la mesure d’exercices avec le GPS.

Non seulement cela, mais il a un Écran AMOLED parfaitement visible même en plein jour, quelque chose qui ne peut malheureusement pas être tenu pour acquis.

Il y a plus: peut quantifier jusqu’à 15 modes sportifs différents, tous précisément. Parmi ces modes se trouve la course à pied, le cyclisme ou le triathlon, c’est donc une bonne option comme montre de sport à faible coût.

Bien qu’il ne dispose pas de LTE ou de données mobiles, avec Bluetooth, vous pouvez répondre directement à vos appels depuis la montre, bien que vous deviez toujours avoir le téléphone avec vous pour pouvoir le faire.

Parmi les fonctions les plus récentes se trouve la mesure approximative de la saturation en oxygène dans le sang, qui vous permet de connaître l’état de votre système cardiovasculaire, quelque chose d’utile, même si cela ne remplace pas un diagnostic médical.

Ce n’est pas la seule montre qui mesure la SpO2 loin de là, et en fait de plus en plus elles mesurent également le VO2 Max, bien que peu de ces modèles sont aussi bon marché que la Huawei Watch GT 2 dans cette offre Amazon.

