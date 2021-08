Cette montre connectée jetable se dissout dans l’eau lorsqu’elle n’est plus utile | La technologie

in

Que faire des millions de wearables qui sont jetés chaque année ? Facile : plongez-les dans l’eau…

Les Montres Intelligentes et les bracelets d’activité est devenu produits de grande consommation car ils sont très pratiques, et aussi très bon marché.

Aujourd’hui, vous pouvez acheter un bracelet d’activité de qualité pour un peu plus de 20 euros. Les fabricants ne gagnent pas beaucoup d’argent avec eux, ils se déploient donc en continu avec de petites variations, et comme ils sont bon marché, les utilisateurs changent d’appareil tous les quelques mois.

Cette culture du jetable crée un problème : des millions de wearables sont jetés chaque année, dont pratiquement rien ne peut être utilisé, même s’ils sont livrés à un point de recyclage.

Le recyclage de ce type d’appareil nécessite de les démonter, et comme ils sont si petits il faut le faire a la main. Les matériaux obtenus n’ont pas beaucoup de valeur par rapport à ce qu’il en coûte de payer la main d’œuvre pour en démonter des millions.

En Chine, le chimiste Xian Huang et son groupe de recherche à l’université de Tianjin ont travaillé sur la conception d’une montre connectée jetable.

Ils ont d’abord développé un nanocomposite à base de zinc qui s’est dissous dans l’eau pour une utilisation dans des circuits temporaires, mais n’était pas assez conducteur pour l’électronique grand public.

Les chercheurs ont modifié le nanocomposite de zinc en y ajoutant des nanofils d’argent, ce qui le rendait hautement conducteur.

Ils ont ensuite sérigraphié la solution métallique sur des morceaux d’alcool polyvinylique, un polymère qui se dégrade dans l’eau, et solidifié les circuits en appliquant de petites gouttes d’eau qui facilitent les réactions chimiques puis s’évaporent.

En utilisant cette méthode, l’équipe a fabriqué une montre connectée avec plusieurs cartes de circuits imprimés nanocomposites à l’intérieur d’une coque en alcool polyvinylique imprimée en 3D.

Cette smartwatch est entièrement fonctionnelle, car elle possède des capteurs pour mesurer la fréquence cardiaque, l’oxygène dans le sang et les pas, et envoie les informations à un mobile via Bluetooth. Avec une différence importante : se dissout dans l’eau.

À ce stade de l’actualité, vous vous poserez sûrement ces questions : Et que se passe-t-il si la montre est mouillée par la pluie ou la sueur ? Va-t-il se dissoudre au poignet ?

Bien sûr que non. est montre jetable il ne fond pas dans l’eau comme le sucre. Un peu de liquide ne l’affecte pas. Pour que ça marche il faut le tremper dans l’eau pendant 40 heures.

L’avantage de ce système est non seulement qu’il peut se dissoudre naturellement s’il est jeté, mais qu’il est une excellente méthode de recyclage, car il permet de récupérer des pièces réutilisables, telles que l’écran LED, grâce à un processus automatique, sans avoir besoin de le démonter manuellement.

Il est encore temps d’obtenir une version commerciale, mais ces premiers résultats sont très prometteurs.