Cette montre connectée Xiaomi bénéficie d’une batterie de 10 jours et d’un prix bien inférieur à 100 euros | La technologie

Xiaomi vend pratiquement tout, même des montres intelligentes, qu’il fabrique déjà et possède sous sa propre marque en Espagne.

Xiaomi a fêté il y a quelques jours à peine l’anniversaire de son arrivée officielle en Espagne, il y a tout juste six ans. Pendant ce temps, elle n’a cessé d’augmenter son catalogue avec de nouveaux lancements et avec quelques importations de produits déjà vendus en Espagne.

L’un d’eux est le Xiaomi Mi Watch Color, l’une de ses premières montres intelligentes, l’une des premières à vendre sous sa propre marque. C’est un modèle qui bénéficie d’une autonomie de 10 jours, avec GPS et qui a également un prix très bas, de seulement 82 euros en ce moment sur AliExpress Plaza.

Ce magasin propose une expédition depuis l’Espagne en seulement trois jours, sans passer par la douane et avec une garantie de deux ans dans notre pays, des conditions bien meilleures que celles d’Amazon, qui le vend désormais 111 euros.

Cette smartwatch possède une dalle AMOLED, un capteur de fréquence cardiaque et surtout une batterie impressionnante qui vous durera au moins deux semaines.

Nous avons pu tester la Xiaomi Mi Watch dans son analyse complète, ce qui nous a laissé de très bons sentiments dans pratiquement tous les domaines.

Son écran est de qualité, avec de très belles couleurs et une luminosité hors du commun, et tout cela tout en conservant une excellente autonomie, en fonction bien sûr de l’utilisation que vous donnez au GPS. Plus vous l’utilisez, plus la durée de vie de la batterie est courte, comme d’habitude.

C’est donc une bonne montre de sport, avec des capteurs assez précis, chose que nous avons également pu mettre à l’épreuve.

De toute évidence, ce n’est pas parmi les meilleures montres intelligentes de 2021 en termes absolus, puisqu’il s’agit d’un secteur dominé par les produits phares de marques telles que Apple, Samsung ou Huawei, entre autres.

L’un des avantages de l’offre de la Xiaomi Mi Watch Color d’AliExpress Plaza est qu’elle est au même prix en trois couleurs, dans les trois dans lesquelles elle est en vente.. De plus, comme nous l’avons déjà mentionné, la livraison est totalement gratuite dans n’importe quelle partie de l’Espagne

