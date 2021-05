Cette montre de sport Huawei Watch GT 2 Pro bénéficie de près de 100 € de réduction sur Amazon, et offre jusqu’à deux semaines d’autonomie | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La niche de marché des montres intelligentes est très large, certaines visant à nous faciliter la vie en productivité, d’autres à mieux s’habiller, et en particulier celles destinées aux utilisateurs qui aiment le sport, et Montre Huawei GT 2 Pro est l’un des meilleurs exemples.

Outre son design élégant, la Huawei Watch GT 2 Pro est une valeur sûre pour les utilisateurs qui pratiquent un sport et se soucient de leur santé. Depuis son lancement il y a quelques mois, c’est l’une des montres intelligentes les mieux appréciées sur des sites comme Amazon, et maintenant vous pouvez la trouver avec près de 100 € de réduction.

La smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro est actuellement à 203 € sur Amazon, ce qui représente une remise de 96 € par rapport à son prix précédemment marqué, et vous pourrez le recevoir chez vous au cours des prochains jours, juste à temps pour l’arrivée des températures où faire du sport en plein air est la meilleure option.

La Huawei Watch GT 2 Pro est presque 100 € de réduction chez Amazon

Cette montre Huawei Watch GT 2 Pro à 203 € bénéficie d’une réduction de 32% sur Amazon et s’adresse non seulement aux amateurs de sport, mais également à ceux qui souhaitent porter une smartwatch à la pointe de la technologie sans avoir à débourser de grosses sommes. économique.

C’est une smartwatch très complète depuis Comprend un capteur de fréquence cardiaque, une détection de saturation en oxygène et même un baromètre d’altitude intégré pour des informations instantanées sur les changements météorologiques soudains.

Être plus orienté vers le sport, Comprend plus de 100 modes d’entraînement, dont 17 professionnels et 85 modes personnalisés. Idéal lorsque nous sortons pour faire du sport, il a une autonomie allant jusqu’à deux semaines pour que vous puissiez l’emporter en voyage sans avoir à inclure également le chargeur dans votre valise.

