Cette montre de sport Suunto met Garmin dans une impasse : elle descend à 279 € et est idéale pour les coureurs et triathlètes | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Bien que des entreprises comme Garmin dominent clairement l’industrie des montres de sport, elles ne sont pas les seules. Maintenant, Suunto veut les mettre dans une impasse avec l’un de leurs modèles les plus compétitifs.

Si vous êtes un athlète et que vous aimez mesurer tous les paramètres possibles, vous possédez sûrement une montre de sport de l’une des principales marques du secteur, très probablement Garmin, qui est celle qui compte le plus de modèles de ce type. Cependant, ce n’est pas le seul et la concurrence est rude chez Polar et Suunto.

Ce dernier, d’origine finlandaise, mise dans de nombreux cas sur des prix bas pour rivaliser face à face avec le géant du sport. L’un de ces cas que nous pouvons voir maintenant dans le offre sur la Suunto 9 G1 de Media Markt, qui le vend 279 euros en blanc juste au moment où il est en rupture de stock sur Amazon.

Cette montre de sport est dotée d’un GPS intégré et d’un partenaire d’entraînement pour jusqu’à 80 sports. Sa batterie peut durer jusqu’à cinq jours et est tout à fait abordable.

La remise n’est pas inférieure à 120 euros, assez importante si l’on regarde son prix final, ses avantages et les conditions de vente, qui incluent les deux ans de garantie correspondants et le livraison gratuite depuis l’espagne.

Si vous préférez, vous pouvez également choisir la collecte en magasin, l’un des avantages de Media Markt par rapport à Amazon, et c’est que son implantation territoriale est assez large.

Les caractéristiques de cette Suunto 9 G1 n’ont pas grand-chose à envier à d’autres modèles encore plus chers. Pour commencer, il dispose d’un écran couleur très lumineux, idéal pour visualiser tout en s’entraînant sans trop de problèmes. Bien sûr, équipe le GPS pour mesurer toutes sortes d’entraînements, en particulier la course, le cyclisme et la natation.

Si vous êtes coureur ou triathlète, ces montres avec GPS et fonctions avancées pour ces sports vous aideront à mieux performer à l’entraînement et en compétition.

Il existe plus de 80 modalités sportives qu’il quantifie très précisément, même s’il fournit d’autres valeurs un peu plus hétérodoxes, comme le niveau de stress et la récupération nécessaire entre l’entraînement et l’entraînement.

L’une des fonctions les plus intéressantes est celle du soi-disant Ghost Runner, qui consiste ni plus ni moins à se fixer un objectif de temps et à le combattre comme si vous le faisiez contre une autre personne, ce qui est de plus en plus courant dans les montres de sport et cela aide beaucoup lorsque vous vous entraînez seul.

Enfin, un élément capital lors de l’achat d’une montre de sport : sa batterie. Dans ce cas, nous parlons de cinq jours en mode sport avec GPS, un chiffre plus que remarquable.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.