Cette montre intelligente avec 30 jours de batterie et dépasse à peine les 30 euros de prix | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les montres intelligentes sont un bon moyen de recevoir des appels et des notifications sur votre poignet, ainsi que de quantifier les valeurs physiques et l’exercice, vous êtes donc peut-être à la recherche d’un modèle compétitif et bon marché.

Si vous souhaitez acheter une montre connectée bon marché, les options ne manquent bien sûr pas, à la fois en tant que montre connectée elle-même et sous forme de bracelet intelligent, bien que les prix soient actuellement plus ou moins similaires dans de nombreux cas.

Par exemple, il existe une smartwatch, l’Amazfit Bip S Lite, qui est idéale pour tout type d’utilisateur et qui est aussi étonnamment peu coûteuse. Il coûte 39 euros sur Amazon, bien qu’AliExpress Plaza le vende avec la livraison gratuite depuis l’Espagne pour seulement 33 euros, ils ont donc un bien meilleur prix.

Cette montre connectée Amazfit possède un capteur de fréquence cardiaque et jusqu’à 30 jours d’autonomie, ainsi qu’un écran couleur et 14 modes sportifs.

En seulement trois jours vous aurez votre achat chez vous et sans frais de port, un vrai luxe, et sans passer par la douane ni prendre de surprises sous forme de surtaxes, puisque le produit est dans notre pays.

Les principales caractéristiques qui font l’intérêt du Bip S Lite concernent la batterie, qui dure plusieurs semaines sans problème, selon l’utilisation que vous en faites bien entendu.

Il peut facilement atteindre un mois de durée, et qu’il dispose d’un écran couleur suffisamment lumineux.

Il quantifie des dizaines d’activités sportives, comme la marche, la course ou le vélo, bien qu’il ne dispose pas de GPS, il se connecte donc à votre téléphone portable pour obtenir la localisation en temps réel.

Nous vous expliquons comment prendre la meilleure décision d’acheter une montre de sport, les modèles et ce que vous devez rechercher pour faire le meilleur choix et économiser de l’argent.

Il vous indique combien de calories vous avez brûlées tout au long de la journée, l’évolution de votre rythme cardiaque et même la qualité de votre sommeil, tout au long de son application pour téléphones iPhone et Android.

Le secteur des montres connectées est très concurrentiel. Les meilleures montres connectées d’aujourd’hui effectuent même des électrocardiogrammes et analysent la composition corporelle, bien qu’elles soient évidemment beaucoup plus chères.

Pour les 33 euros que coûte cet Amazfit Bip S Lite sur AliExpress Plaza, cela en vaut sans aucun doute la peine si vous n’avez pas besoin des fonctions avancées des modèles haut de gamme.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.