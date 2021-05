Cette montre intelligente Xiaomi à faible coût fait pratiquement tout et mesure jusqu’à 11 sports différents | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Xiaomi a été encouragée à apporter ses montres intelligentes en Espagne, avec également un succès considérable. Le modèle le plus abordable de tous bénéficie d’une réduction de prix sur Amazon pour rendre son prix plus attractif.

Xiaomi a des centaines de produits à vendre, des dizaines si l’on regarde ce que l’entreprise asiatique vend officiellement en Espagne. Il y avait des secteurs qu’il n’avait pas encore explorés en Occident mais qu’il tente peu à peu de conquérir.

L’un d’eux est celui des montres intelligentes, avec le lancement de deux nouveaux modèles en Espagne, à commencer par une smartwatch assez bon marché de Xiaomi qui est également en vente. C’est la Mi Watch Lite et Amazon le vend pour 47 euros pour le moment.

Cette smartwatch à faible coût dispose d’un capteur de fréquence cardiaque, d’une batterie longue durée et d’un écran couleur, ainsi que d’un design minimaliste mais assez attrayant.

C’est une remise modeste en termes absolus, bien que cela ait une explication: son prix d’origine était de 59,99 euros, donc la marge pour les joies et les remises n’était pas non plus très large. Cela dit, c’est pas moins de 21% moins cher qu’au lancement.

Il est vendu directement par Amazon, ce qui signifie que la livraison est gratuite depuis l’Espagne et n’importe où sur le territoire national, même si vous n’avez pas Amazon Prime. Bien sûr, si vous l’avez, la livraison est plus rapide.

GPS, 11 modes sportifs et batterie pendant un certain temps

Une caractéristique qui doit toujours être prise en compte lors de l’achat d’une smartwatch est la batterie, l’un des points faibles du secteur, même si cela est progressivement corrigé. Ce modèle, la Xiaomi Mi Watch Lite, a jusqu’à neuf jours d’autonomie, mais il convient de noter (comme nous l’avons vu dans votre analyse) que cela dépend en grande partie de l’utilisation que vous en faites.

Si le GPS est activé lors de l’entraînement, par exemple pour la course à pied ou le cyclisme, l’autonomie est considérablement réduite, mais c’est quelque chose de normal qui arrive à absolument toutes les montres.

Il possède plusieurs des fonctions qui ont fait des montres intelligentes une chose commune à tous les types d’utilisateurs. Nous parlons du podomètre, du capteur de fréquence cardiaque et du compteur de qualité du sommeil.

De plus, il quantifie jusqu’à 11 activités sportives différentes et est complètement submersible, donc pour le prix qu’il a, vous ne pouvez pas en demander plus.

Vous pouvez y recevoir des notifications complètes de pratiquement toutes les applications, y compris WhatsApp, Telegram ou Gmail, pour n’en nommer que quelques-unes.

Son frère jumeau est l’Amazfit Bip U, avec un prix plus ou moins similaire et un design très similaire, bien que les deux marques ne soient pas les mêmes et ne collaborent pas actuellement, mais dans le passé, certains de leurs appareils sont donc assez similaires.

