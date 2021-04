Cette montre triomphe parmi les triathlètes et est désormais en vente sur Amazon: la Garmin Fenix ​​6X Pro, réduite à 559 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous faites du sport, vous saurez qu’une montre de sport peut vous aider énormément à mesurer vos performances et à vous améliorer. Bien sûr, les modèles les plus avancés ne sont généralement pas bon marché, il vaut donc mieux en profiter lorsqu’ils sont en vente.

Faire du sport peut avoir de nombreux objectifs, de la perte de poids à la libération du stress ou simplement à se sentir mieux, bien que si vous aimez vous entraîner et vous améliorer, vous êtes peut-être déjà à un niveau où vous avez besoin de toutes les données possibles sur vos performances.

On parle de montres de sport, avec des entreprises comme Garmin, Polar ou Suunto à la barre, celles qui réussissent le mieux parmi les athlètes avancés et les triathlètes, qui savent reconnaître leur bon travail à tous les niveaux.

Pour cela, l’un des modèles de montres de sport les plus vendus est la Garmin Fenix ​​6X Pro, ce qui n’est évidemment pas bon marché. Il coûte normalement 599 €, bien qu’il soit désormais réduit à 549 € sur Amazon Espagne.

Cette montre de sport d’élite dispose de la fonction BodyBattery, de l’oxymètre de pouls et de toutes les mesures de course que vous pouvez imaginer, ainsi que de dizaines de modes sportifs, y compris le triathlon.

C’est une bonne offre en échange d’une montre qui mesure absolument tout et cela vous aidera à vous améliorer, à vous faire concurrence et vos disques sans avoir à faire pratiquement quoi que ce soit.

Avec lui, vous pourrez connaître exactement votre rythme, combien vous avancez à chaque foulée, combien de battements vous avez à tout moment de votre entraînement et également prendre part aux temps et au rythme.

Disons que est un entraîneur personnel complet, qui télécharge ensuite ces informations sur l’application Garmin Connect, où vous pouvez instantanément l’analyser et le comparer à celui de vos amis et collègues.

Il prend non seulement des données de la course à pied, mais aussi du cyclisme, de la natation et de toutes sortes d’activités sportives, avec GPS inclus.

Il faut ajouter quelques fonctions qui sont particulièrement utiles et qui n’ont rien à voir avec le sport, comme le contrôle de la lecture de musique, Garmin Pay avec NFC pour payer en magasin et notification d’urgence en cas d’accident, quelque chose qui peut vraiment vous sauver la vie et qui intéressera particulièrement les cyclistes.

Il a pratiquement tout ce que vous pouvez demander à une smartwatch de sport et même plus, donc bien que son prix dépasse 500 euros, c’est toujours une option parfaite si vous voulez vraiment que vos entraînements fassent un bond de qualité.

