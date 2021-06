Cette moto électrique avec un énorme trou central, roule à 402 km/h | Moteur

in

C’est un concept que nous n’avons jamais vu auparavant : une moto de course électrique avec un énorme tunnel à l’intérieur. C’est le plus rapide de l’histoire.

Pour qu’une moto fonctionne, elle a besoin d’un moteur puissant. Mais à partir d’une certaine vitesse, le moteur n’a plus d’importance, au profit de l’aérodynamisme. A plus de 300 km/h la résistance de l’air est énorme.

WMC250EV est, de l’avis du constructeur britannique Concepts de motos blanches (WMC), la moto électrique la plus rapide de tous les temps. Selon eux (ils doivent encore le prouver) il peut atteindre le 402 km/h.

Comment peux-tu aller si vite ? La clé réside dans un concept révolutionnaire, qui change complètement l’aérodynamisme : un énorme trou, ou tunnel, au milieu du vélo. Il faut le voir pour le croire, dans cette vidéo :

Nous avons vu de nombreux modèles de motos, qui sont basés sur la coupe de l’air comme un couteau. Le WMC250EV laisse passer l’air.

Le résultat, selon le designer Rob White, est une réduction de la résistance à l’air d’un incroyable 69%, par rapport à une moto conventionnelle.

Son indice de résistance à l’air est de 0,118, inférieur à la voiture de série la plus rapide au monde, la SCC Tuatara, qui a atteint 455 km/h et a un indice de 0,279, selon New Atlas. Une réalisation exceptionnelle.

Rob blanc Il a travaillé pendant 25 ans pour des équipes de moto ou de Formule 1, par exemple au sein de l’équipe Renault, pendant les années du triomphe de Fernando Alonso.

Pour créer une moto traversée par une soufflerie, a dû repenser complètement la machine, en abaissant tous les mécanismes électriques au fond et en installant différents types de suspensions sur chaque roue.

En plus du moteur principal, chacune des roues a un moteur électrique de 30 kW, ce qui permet de recharger la batterie lors du freinage. Ceci, associé à une résistance plus faible, permet d’obtenir l’autonomie de la moto est le double de celle d’un modèle conventionnel.

Mais on n’a pas encore vu le vélo en mouvement, et certains experts craignent que le vent qui soufflera par ce trou au milieu du vélo ne le déstabilise dans les virages. A moins que ce ne soit juste une moto pour battre des records de vitesse en ligne droite.

WMC est convaincu que cela fonctionnera (dans les souffleries dont il dispose), et c’est pourquoi l’année prochaine, il essaiera de battre en Bolivie le record du monde de vitesse d’une moto électrique, dépassant 250 milles à l’heure (402 km/h).

Il compte également le commercialiser. Il attirerait certainement l’attention dans les villes et les autoroutes…