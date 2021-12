Cette nouvelle bande-annonce de Destiny 2 présente un débriefing sur The Witch Queen

Ce soir lors des Game Awards 2021, Bungie a dévoilé une bande-annonce pour le prochain Destin 2 expansion, La reine sorcière.

Il s’agit de la sixième extension et de la cinquième année de contenu étendu pour le jeu, et il s’articulera autour de Savathun, The Witch Queen et sœur d’Oryx. Vous vous souviendrez de ce dernier comme de l’antagoniste de l’extension Destiny 1, The Taken King.

L’extension ajoutera du nouveau contenu dans le jeu, notamment de nouvelles missions, des emplacements PvE, des cartes PvP, des équipements de joueur, des armes et un nouveau raid. Il y a aussi quatre saisons prévues pour vous occuper.

La reine des sorcières est livrée avec une zone appelée le monde du trône de Savathun qui abrite les nouveaux gardiens de la ruche Lucent qui brandiront la lumière contre vous, et ils ont leurs propres fantômes de la ruche. Ils seront donc quelque chose à combattre.

Vous pouvez vous attendre à ce que de nouvelles armes soient utilisées contre eux, comme le Glaive qui est une arme de mêlée. Afin de l’acquérir ainsi que certaines des autres nouvelles armes, vous utiliserez un nouveau système de fabrication. Vous pourrez forger toutes les armes The Witch Queen et Seasonal, et le système sera plus polyvalent que le système Umbral – il vous permettra même de rechercher des avantages spécifiques.

Le nouveau contenu comprendra un mode Légendaire, qui offre de belles récompenses, et il peut être joué avec une équipe ou par vous-même avec des difficultés de mise à l’échelle.

Initialement prévu pour le lancement cette année, Witch Queen a été reporté au début de 2022. Sa sortie est maintenant prévue pour le 22 février sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Stadia.