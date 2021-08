Cette nouvelle comédie romantique vient de prendre la première place de Netflix

Les abonnés Netflix du monde entier sont tombés amoureux de la nouvelle comédie romantique du streamer. The Kissing Booth 3, le dernier volet de la franchise mettant en vedette Joey King qui a été créée pour la première fois en 2018, prend d’assaut le streamer. Au cours de la semaine qui a suivi sa première, le film a fait évoluer les classements mondiaux de streaming de Netflix pour prendre la première place.

The Kissing Booth 3 a atterri sur la plate-forme de streaming le mercredi 11 août et a continué l’histoire d’Elle Evans, l’adolescente amoureuse qui, dans le premier film, a déclenché une romance interdite avec son béguin de longue date, Flynn, après qu’ils se soient retrouvés dans une cabine de baisers ensemble. Après que le deuxième film ait trouvé Elle en tant que lycéenne jonglant avec une relation à distance et des applications universitaires, The Kissing Booth 3 est passé à l’été avant qu’Elle ne se rende à l’université. Face à la décision la plus difficile de sa vie – que ce soit pour traverser le pays avec son petit ami rêveur Noah ou pour tenir sa promesse de toujours d’aller à l’université avec son meilleur ami Lee – elle doit décider quel cœur briser.

Actuellement, le film est le film n ° 1 mondial sur Netflix pour le vendredi 19 août, selon les données de FlixPatrol. Il bat le thriller mystérieux à succès Beckett, qui arrive au n ° 2, et la comédie musicale animée pour enfants Vivo au n ° 3. Cependant, aux États-Unis, sa popularité a légèrement faibli. Bien que The Kissing Booth 3 ait fait ses débuts à la première place des deux charts, plus d’une semaine après ses débuts, le film est passé à la 8e place du classement général des streamers aux États-Unis, devançant juste Hit & Run et Black Island, et tombant juste derrière Grace & Frankie, la série qui a surpris a sorti quatre épisodes de sa dernière saison vendredi dernier. Parmi les films aux États-Unis, The Kissing Booth se classe n°3 derrière Beckett et Vivo, qui a conservé sa place de n°1.

La popularité du film n’est pas nécessairement une surprise. Tous les épisodes de la franchise The Kissing Booth ont été accueillis en fanfare, la sortie du premier film en 2018 ayant suscité beaucoup d’engouement sur les réseaux sociaux, provoquant l’annonce de The Kissing Booth 2, qui a fait ses débuts en juillet 2020. Compte tenu de la popularité du film , et la popularité de la franchise dans son ensemble, certains se sont demandés et espèrent que la franchise pourrait continuer avec un quatrième versement. S’adressant à Extra après la première de The Kissing Booth 3, King a déclaré qu’elle “” ne dit pas non à quoi que ce soit “, taquinant que ” si quelqu’un s’approche de moi dans les prochaines années, en disant : ” Voulez-vous redémarrer Elle Evans ? ” peut-être que je dirai oui, peut-être que je dirai non. Je devrai juste le sentir.

The Kissing Booth 3 est disponible en streaming sur Netflix aux côtés des deux premiers versements de la franchise. Les fans de romcoms peuvent également consulter les trois volets de la franchise To All the Boys. Netflix a annoncé en janvier de cette année qu’il mettrait fin aux deux franchises populaires, qui ont toutes deux fait leurs débuts en 2018.