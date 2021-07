Cette nouvelle crypto-monnaie augmente en valeur – Voici où l’acheter

L’une des crypto-monnaies les plus performantes aujourd’hui est Multiverse (AI). Le prix de la pièce d’IA a augmenté de 50 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 0,0619 $ dollars, et son volume de transactions a également augmenté de 175% pour atteindre plus de 3 millions de dollars.

Pour un projet qui n’est entré sur le marché public qu’il y a quelques jours, sa croissance a réussi à impressionner les investisseurs et les commerçants de la communauté crypto. Si vous souhaitez investir dans la crypto Multiverse, ou si vous souhaitez simplement en savoir plus sur le projet, cet article est fait pour vous. Lisez la suite pour découvrir ce qu’est le Multiverse et comment les jetons d’IA le font fonctionner, quelles sont les perspectives d’investissement pour le projet et quelle est notre prévision de prix des jetons Multiverse.

Tout d’abord, si vous voulez savoir où acheter des pièces Multiverse rapidement et facilement, consultez la section directement ci-dessous. Dans ce document, nos analystes ont dressé une liste des meilleurs endroits pour acheter, vendre et échanger des jetons Multiverse au Royaume-Uni et dans le monde.

Qu’est-ce que le multivers ?

Il s’agit d’un projet de crypto-monnaie et AI est son jeton natif qui fonctionne sur Ethereum.

Multiverse se considère comme le « premier vrai métavers », mettant en œuvre un nouveau système de blockchain et de jetons pour permettre une décentralisation, un commerce et des loisirs complets. L’objectif principal à long terme est de permettre aux projets DeFi d’être financés plus tôt que jamais via l’écosystème Multiverse.

L’ensemble de l’écosystème est conçu pour être une plaque tournante pour de nouvelles idées, startups et projets, permettant aux personnes et aux entreprises de fonctionner et de gagner de l’argent. Multiverse compte actuellement plus de 50 fonds de capital-risque participant à la plate-forme avec des « douzaines » de startups qui grandissent et développent leurs activités au sein de l’écosystème.

L’innovation clé ici est le logiciel, avec Multiverse AI lui permettant de s’adapter, d’adopter une gouvernance décentralisée et de fonctionner automatiquement sans aucune place pour la subjectivité.

Les noms institutionnels de cette histoire sont également impressionnants ; Multiverse est soutenu par Huobi Ventures, Matrix Partners China, Arrington XRP Capital et Fenbushi Capital.

Devriez-vous acheter des pièces multivers aujourd’hui ?

Si vous avez approfondi les principes fondamentaux du projet et que vous pensez qu’il va se développer dans les années à venir, acheter des AI Coins maintenant pourrait être une décision intelligente.

Cependant, investir comporte toujours des risques, et cela est particulièrement vrai pour les actifs numériques comme la monnaie de l’IA, alors assurez-vous de prendre votre temps et de faire preuve de diligence raisonnable avant de mettre votre capital en jeu.

Prévision de prix multivers 2021

Notre prévision de prix AI Multiverse est la suivante : 0,09 $ cette année, 0,11 $ en 2022 et jusqu’à 0,22 $ Dollars dans 5 ans .

Pour les dernières nouvelles sur $ AI et d’autres actifs numériques tendance, consultez nos actualités crypto.

