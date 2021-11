Cette nouvelle crypto-monnaie fait des processeurs Ryzen une machine à gagner de l’argent | La technologie

Comme s’il ne suffisait pas de faire face à la pénurie de cartes graphiques, il semble que dans le secteur des processeurs, nous allons connaître une situation similaire en raison d’un nouvel algorithme de minage.

En 2018, beaucoup d’entre nous ont découvert ce que sont les crypto-monnaies car lorsque nous sommes allés acheter une carte graphique, elles étaient très chères. La faute? Les mineurs, bien sûr.

Et après les cartes graphiques et les SSD, il semble maintenant que ce soit le tour des processeurs car un nouvel algorithme de minage connu sous le nom de Raptoreum a été introduit qui utilise les grands caches L3 des processeurs Ryzen d’AMD.

L’algorithme de minage Raptoreum est conçu pour utiliser les grands caches L3 trouvés dans les processeurs modernes. Et apparemment, cet algorithme de minage fonctionne mieux avec la gamme Threadripper d’AMD, car il offre les plus grandes tailles de cache L3.

Un rapport de BitCoin Press a rapporté que les mineurs effectuent de grandes opérations de chiffrement sur des centaines de systèmes avec des processeurs AMD Ryzen, Cette pratique est donc devenue un habitué du monde de la crypto.

Quant à Raptoreum, il s’appuie sur l’algorithme de minage GhostRider pour garder le réseau blockchain de Raptoreum exempt d’ASIC. L’algorithme GhostRider utilise un algorithme x16r et Cryptonite modifié qui utilise le cache L3 du processeur pour l’extraction.

Pour cette raison, les processeurs AMD deviennent le choix préféré des mineurs en raison de leurs grandes tailles de cache L3.

Par exemple, les anciens Ryzen 9 3900 et Ryzen 9 3900X offrent jusqu’à 64 Mo de cache L3, tandis que la gamme Threadripper et EPYC d’AMD va jusqu’à 128 et 256 Mo de cache L3 selon la configuration.

Concernant le taux de minage, l’AMD Ryzen 9 3900 peut délivrer jusqu’à 4600 H/s en Raptoreum sans aucune optimisation. Le Ryzen 9 5950X, qui succède au Ryzen 9 3950X, peut délivrer jusqu’à 6800 H/sMais basé uniquement sur le prix, les nouveaux processeurs ne sont pas aussi rentables que leurs homologues plus anciens.

Processeur avec 32 cœurs offrant une incroyable puissance de multitraitement simultané de 64 threads. Il dispose de 144 Mo de cache combiné.

L’Intel Core i9-12900K, le dernier processeur haut de gamme d’Intel de cette année, Il s’est agrandi pour offrir un cache de 30 Mo et peut offrir jusqu’à 3700 H/s.

Concernant ses performances économiques, selon les experts on parlerait d’environ 30$ par jour de profit dans les modèles Ryzen les plus puissants. Ceci, pour les joueurs, est une très mauvaise nouvelle pour tous les joueurs qui lisent ceci. Les choses ne cessent de se compliquer.