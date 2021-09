Cette nouvelle de Dollar Tree fait paniquer les gens pour l’avenir

S’il semble que le prix d’à peu près tout monte en flèche en ce moment, du coût des voitures à la nourriture et en particulier des maisons à des prix insensés. Aujourd’hui, la chaîne de magasins soucieuse de son budget Dollar Tree augmente ses prix. En conséquence, cela a juste donné à chacun une autre raison de s’inquiéter pour l’avenir.

C’est vrai : le magasin qui s’est mis sur la carte avec une proposition simple, tout au prix de 1 $ ou moins, va commencer à briser cette barrière. L’un des coupables, selon l’entreprise, est une augmentation des frais d’expédition. Le mois dernier, Dollar Tree a estimé que de telles augmentations des expéditions pourraient prendre jusqu’à 1,60 $ sur les bénéfices par action de la chaîne. Une partie de ce qui se passe ici, en d’autres termes, est que Dollar Tree paie plus pour les produits qu’il vend. Et il répercute une partie de cette augmentation sur les clients. À court de licencier des gens? Une entreprise comme celle-ci ne peut pas faire grand-chose lorsque ses intrants commencent à devenir plus chers. Donc, malheureusement, voici les augmentations de prix.

Dollar Tree augmente certains prix au-dessus de 1 $

“Pendant des décennies, nos clients ont apprécié le frisson de la recherche de valeur à un dollar – et nous restons attachés à cette proposition de base – mais beaucoup nous disent qu’ils veulent également un assortiment de produits plus large lorsqu’ils viennent faire leurs achats”, PDG Michael Witynski dans une déclaration préparée, selon l’Associated Press.

Laissons de côté, pour le moment, la logique tordue du PDG de blâmer une augmentation des prix qui bafoue le nom littéral de sa propre entreprise sur des clients soucieux des coûts qui ne l’exigeaient certainement pas. Même s’il dit qu’ils l’étaient.

Le plus gros problème ici est le type d’économie dans laquelle les États-Unis s’installent en ce moment. Des milliers de milliards de dollars d’aides de relance, la hausse de l’inflation, les augmentations galopantes des prix et les luttes syndicales se combinent pour produire ce que personne ne décrirait comme une économie robuste. L’AP a également signalé que l’inflation annuelle aux États-Unis avait atteint 4,2 % en juillet, la note la plus élevée depuis quelque 30 ans. Et, pour faire bonne mesure, le secrétaire américain au Trésor a averti les législateurs ces derniers jours que les dépenses du pays étaient devenues si incontrôlables que les États-Unis risquaient de manquer d’argent.

Réaction

Même avant cette nouvelle, cependant, Dollar Tree avait déjà commencé tranquillement dans cette voie. Des tests de prix plus élevés dans quelques centaines de ses près de 8 000 magasins sont en cours. Il a même donné son propre nom à la section de ces magasins, où les articles pouvaient coûter jusqu’à 5 $. La section « L’arbre à dollars Plus ».

Voici, en attendant, un mélange de certaines des réactions en ligne des médias sociaux aux nouvelles de Dollar Tree. De nombreux clients, il va sans dire, sont incrédules.

Dollar Tree est devenu la chose même qu’il a juré de détruire. Ce sont vraiment des temps sombres. pic.twitter.com/8zPhpzsOjC — Rifty, certifiée Sallie May simp ⚧ (@Riftyparx) 29 septembre 2021

On l’appellera “l’arbre à deux dollars” avant que nous le sachions. pic.twitter.com/c9wz3HXLb3 – Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) 29 septembre 2021

Je vais littéralement à Dollar Tree parce que TOUT y est censé être 1 $ et non 2 $ ou même 5 $. Comme quoi dans le Dollar General est ce non-sens pic.twitter.com/g2OnfpRc1C – TheLimitDoesNotExist (@sylviamphofe) 29 septembre 2021