Cette nouvelle émission Apple TV Plus a un score de 100% sur Rotten Tomatoes

En ce qui concerne Apple TV Plus, j’ai l’impression qu’une part démesurée des éloges de la critique et du buzz du public se dirige inexorablement vers une émission en particulier. Tu n’as même pas besoin que je te dise lequel. En fait, cette comédie Apple réconfortante et presque parfaite de l’autre côté de l’étang – sur un entraîneur de football inspirant avec une moustache épaisse, un grand sourire aw-shucks et plus de plaisanteries faites maison que vous ne pouvez en faire – est un tel gagnant pour le streamer d’Apple qu’il a récemment reçu son propre mini-spécial Noël. J’ai également passé une grande partie de ma préparation ici à Ted Lasso, car pendant que nous attendons tous la fin de la saison 3 sur Apple TV Plus? Il existe une sorte de successeur spirituel qui est actuellement disponible pour diffuser sur le service. Il a un score de 100% de critiques sur Rotten Tomatoes. Et son nom est Acapulco.

Apple TV Plus remporte un hit pour Rotten Tomatoes

Certes, le nom de ce spectacle évoque des panoramas de sable doré. Des boissons aux couleurs vives avec ces petits parapluies dedans. L’agitation de l’ère pré-Covid dans un complexe de luxe. Et en termes de visuels, le spectacle tient haut la main sur ce score.

Mais il y a aussi un noyau ridiculement bien-être et réconfortant de ce spectacle qui parvient à se sentir très Lasso-esque. Acapulco, par Apple, « raconte l’histoire de Máximo Gallardo (Enrique Arrizon), vingt ans et plus, dont le rêve devient réalité lorsqu’il obtient le travail de sa vie en tant que garçon de cabane dans la station balnéaire la plus chaude d’Acapulco.

« Il se rend vite compte que le travail est bien plus compliqué qu’il ne l’avait jamais imaginé et pour réussir, il doit apprendre à naviguer dans une clientèle exigeante, un mentor mercuriel et une vie familiale compliquée, sans se perdre dans les raccourcis ou les tentations.

Réactions des téléspectateurs et des critiques

Comme indiqué, l’émission au moment de la rédaction de cet article a un score parfait de 100% de critiques sur Rotten Tomatoes. Et un score presque aussi élevé de 90 % du public sur le site Web d’agrégation d’avis.

Du Globe and Mail : « Acapulco a beaucoup de cœur, beaucoup d’humour et est magnifique. Racontée en espagnol et en anglais, cette histoire de passage à l’âge adulte n’a pas pour but de briser les barrières ou d’être scintillante. Il s’ancre dans une gentillesse séduisante et réussit.

Une bonne émission dont personne ne parle : Acapulco sur Apple TV. – Paillettes de Fibonacci (édition de Noël) (@brent_waggoner) 14 décembre 2021

J’aurai un avis complet dans un article séparé. Mais, pour l’instant, je pense que ce que j’apprécie le plus ici, c’est qu’il s’agit d’une comédie d’une demi-heure qui ne vise pas le plus petit dénominateur commun d’humour. C’est agréable, ça a l’air génial, et c’est un petit divertissement qui ne nécessite pas un énorme investissement de temps. Les gens ne font plus assez de séries comme celle-ci.

Les meilleures émissions d’Apple TV Plus

Séparé d’Acapulco, voici trois autres émissions Apple TV Plus pour être absolument sûr de vérifier. En fait, j’irais jusqu’à dire que ces trois sont les meilleurs actuellement proposés par le streamer.

Tout d’abord, bien sûr, Ted Lasso doit être tout en haut. Si vous ne l’avez pas encore vu ? Corrigez cela immédiatement. À moins que vous n’aimez pas les comédies d’une demi-heure qui tourmentent vos cordes sensibles et vous rendent heureux.

Téhéran est un autre incontournable. Surtout si vous êtes un fan de la culture pop sur le thème de l’espionnage et de l’espionnage. Le tournage de la saison 2 vient de se terminer et j’ai hâte de voir la suite de la série. Niv Sultan, l’actrice principale, joue ici un hacker/espion israélien d’élite qui se faufile en Iran pour saboter la machine de guerre du régime. Ça tourne mal, il y a toutes sortes de rebondissements, et l’histoire et l’écriture presque arrachées aux gros titres m’ont accroché du début à la fin.

Enfin, pour toute l’humanité. Celui-ci imagine une histoire alternative de la course spatiale américaine des années 1960, entre nous et les Russes. Imaginez, par exemple, que nous ne sommes pas allés sur la lune en premier – et toutes les conséquences qui pourraient en découler. Par exemple, la version des États-Unis dans cette histoire consacre beaucoup plus de ressources, d’attention et d’efforts d’égalité des sexes à l’espace (étant donné que nous « perdons » la course tôt).