Cette nouvelle émission Netflix est absolument torréfiée par les téléspectateurs .

Ce n’est jamais bon signe pour Netflix quand ils sortent une toute nouvelle émission originale sur leur plateforme et dans les trois jours, c’est déjà entouré de controverse. C’est un signe encore pire lorsque cette émission est suffisamment explosive pour ne pouvoir être que la 75e émission la plus populaire de la plate-forme selon FlixPatrol.

Qu’il suffise de dire qu’il semble que Chicago Party tante finira par être considérée comme une erreur par la plate-forme à l’avenir. Il est sorti le 17 septembre et a déjà du mal à maintenir son taux de 56% de métacritiques. Même les critiques ne semblent pas trouver grand-chose d’intéressant à l’émission, l’un d’eux le disant,

“Il existe de nombreux autres sacs de saleté d’émissions animées qui peuvent vous donner plus de raisons de les soutenir, même si en fournissant simplement le moindre indice de torsion sur les blagues les plus attendues qu’ils pourraient faire.”

Aïe… Mais ce n’est pas aussi brutal que les utilisateurs de Twitter qui se sont absolument acharnés sur Chicago Party tante de la manière que seul Internet peut vraiment faire.

chicago party tante est ce qui se passe quand un t-shirt qui prétend être une carte de la ville mais ne montre que wrigleyville et le haricot devient un show runner netflix

Beaucoup de natifs de Chicago détestent le fait que la série ne donne même pas la vie à la ville. Malheureusement, cela a du sens car le principal scénariste de la série vit à LA

Je ne comprends pas pourquoi Chicago Party tante est basée sur une « femme du sud », mais ils l’ont mise à Wrigleyville et ont fait d’elle une fan des Cubs ? Et pourquoi semble-t-elle plus du Minnesota que de Chicago ?

– Spaghetti effrayant (@C_Spaghett1) 18 septembre 2021