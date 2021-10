Cette nouvelle épopée de guerre pleine de suspense est désormais le film n°1 sur Netflix

En ce qui concerne l’art inspiré de la Seconde Guerre mondiale, le puits créatif ne va apparemment jamais s’épuiser. Le dernier exemple en date est The Forgotten Battle, un film original de Netflix récemment sorti sur une bataille décisive aux Pays-Bas – un film qui, néanmoins, n’a pas figuré en bonne place dans la panoplie de films sur la Seconde Guerre mondiale et d’art similaire jusqu’à présent.

Le décor est l’île inondée de Walcheren, dans la province néerlandaise de Zélande. Nous sommes en novembre 1944 et des milliers d’alliés combattent l’armée allemande. Dans ce film d’environ deux heures, trois jeunes vies se croisent. Ils incluent, selon le synopsis de Netflix : « Un garçon hollandais qui se bat pour les Allemands, un pilote de planeur anglais et une fille zélandaise qui a rejoint à contrecœur la résistance. Tous « sont confrontés à des choix cruciaux qui ne concernent pas seulement leur propre liberté, mais aussi la liberté des autres ».

La bataille oubliée – maintenant en streaming sur Netflix

Au moment d’écrire ces lignes, le film a actuellement un score d’audience de 80% sur Rotten Tomatoes et une note de 7,3/10 sur IMDb. « Pendant la bataille cruciale de l’Escaut pendant la Seconde Guerre mondiale », lit-on dans la description officielle du film par Netflix, « les vies d’un pilote de planeur, d’un soldat nazi et d’une recrue réticente de la Résistance se croisent tragiquement ».

La bataille oubliée est enfin sur Netflix. Vivez la sanglante bataille de Zélande. Nous n’oublierons jamais les sacrifices consentis pour notre liberté. pic.twitter.com/dfddGPWWLD – Klaas Meijer (@klaasm67) 15 octobre 2021

Netflix a sorti le film sur le streamer le 15 octobre. Faire de ce film une partie d’un autre mois bien rempli de nouvelles sorties pour le service.

Parmi les autres nouveaux titres massifs et très attendus d’octobre pour le streamer, citons la saison 2 de Locke & Key, ainsi que la troisième saison de la série You qui vient d’être ajoutée. De plus, Army of Thieves sera présenté en première le 29 octobre. Celui-ci, bien sûr, est la préquelle du hit de Zack Snyder Army of the Dead.

Les histoires de la Seconde Guerre mondiale continuent d’affluer

À notre point d’origine, entre-temps, d’autres histoires de l’ère de la Seconde Guerre mondiale qui apparaissent sur divers services de streaming incluent une prochaine série télévisée sur Apple TV +.

Cette série est en fait une suite de HBO’S Band of Brothers. Il s’agit d’une nouvelle émission de neuf épisodes intitulée Masters of the Air, et l’équipe créative derrière elle comprend Steven Spielberg et Tom Hanks qui ont l’intention que ce soit le troisième volet de leur saga sur la Seconde Guerre mondiale qui a commencé avec Band of Brothers.

Pendant ce temps, revenons à La bataille oubliée – au moins un acteur sera assez reconnaissable pour le public mondial. Tom Felton, qui a joué Draco Malfoy dans les films Harry Potter, joue Tony Turner dans ce film. C’est un officier de la Royal Air Force, séparé de son unité après un accident. Les scènes avec lui, les batailles aériennes, ainsi que les soldats au sol – tout est assemblé de manière à vous couper le souffle et à vous laisser transpercer à l’écran. Les scènes d’action sont tendues, prenantes et assez souvent terrifiantes. Mais, dans l’ensemble, extraordinairement bien fait.

« Submergé par tous les commentaires positifs, merci beaucoup », a écrit Felton sur Instagram, à propos de la réaction du public au film.

