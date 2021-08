Cette nouvelle fonction d’éclairage intelligent Nanoleaf met fin à l’une des plus grandes difficultés de la maison intelligente

Une maison intelligente est conçue pour vous faciliter la vie. Si, après avoir quitté votre domicile, vous craignez d’avoir oublié d’éteindre les lumières, vous pouvez vérifier sur votre téléphone et, si nécessaire, les éteindre où que vous soyez.

À moins que vos appareils domestiques intelligents n’aient besoin d’un concentrateur (parfois appelé pont) pour que vous puissiez les contrôler lorsque vous n’êtes pas à proximité. Vous devrez donc rentrer chez vous pour éteindre vos lumières intelligentes, ce qui signifie qu’elles sont aussi bien, stupides, que les lumières standard.

La marque de maison intelligente Nanoleaf cherche à résoudre ce problème en donnant à ses panneaux lumineux Nanoleaf Shapes et Nanoleaf Elements la possibilité d’agir comme un routeur de bordure Thread, vous permettant de contrôler les appareils domestiques intelligents compatibles même lorsque vous n’êtes pas à proximité.

La fonctionnalité sera fournie sous la forme d’une mise à jour du micrologiciel sans fil au contrôleur Nanoleaf. Regroupé dans les kits de démarrage de la marque, le contrôleur se fixe aux panneaux lumineux à l’aide des mêmes connecteurs en plastique qui relient les panneaux et vous permet de démarrer, d’arrêter et de changer les effets de couleur en mouvement émis par ces panneaux lumineux. À tout moment, si le contrôleur n’est pas connecté aux panneaux lumineux, la fonctionnalité de routeur de bordure Thread ne sera pas disponible.

Rassembler les appareils intelligents pour la maison

Bien que cela ne ressemble pas au départ à une mise à jour qui change la donne, il convient de considérer que Thread est une norme de maison intelligente sans fil qui permet aux appareils de différents fabricants de travailler ensemble plus efficacement, et sans avoir besoin d’un hub de maison intelligente pour leur permettre de parler l’un à l’autre.

Par exemple, si votre centre météorologique intelligent détecte un jour nuageux et maussade, il pourrait allumer vos lumières intelligentes automatiquement, même si elles sont de marques différentes – ce n’est pas possible avec les normes de maison intelligente comme Zigbee et Z-Wave.

Les appareils Thread créent un réseau maillé, où tous les appareils se connectent les uns aux autres ainsi qu’au Wi-Fi, ce qui rend la connexion Internet plus forte et plus stable. Ainsi, si un appareil a une connexion faible ou défaillante, les autres prendront le relais, renforçant sa connexion et mettant fin aux temps de réponse lents. Plus vous installez d’appareils compatibles Thread dans votre maison, plus le réseau maillé est grand et puissant.

Enfin, si l’un de ces appareils compatibles Thread peut agir comme un routeur de bordure Thread, vous pourrez vous assurer que vous pouvez exécuter des automatisations de plusieurs appareils différents lorsque vous n’êtes pas trop près – quelque chose qui repose généralement sur un hub domestique pour relayer la commande de votre smartphone vers le cloud, puis sur votre appareil.

C’est en soi une excellente nouvelle de la part des propriétaires d’appareils domestiques intelligents, mais c’est le fait que Nanoleaf est compatible avec Android ainsi qu’avec Apple qui le fait vraiment basculer pour nous. Jusqu’à présent, la plupart des appareils pouvant servir de routeur de bordure Thread étaient fabriqués par Apple, à commencer par le HomePod Mini, qui fut bientôt suivi par l’Apple TV 4K – cela signifiait que Thread et sa stabilité étaient limités aux utilisateurs d’iPhone, mais c’est maintenant plus un problème.

Eero a également ajouté la capacité de routeur de bordure Thread à certains de ses routeurs, et le Google Home Hub (2e génération) et le Wi-Fi Google Nest peuvent également servir de routeurs de bordure Thread, bien que la fonctionnalité ne soit pas actuellement active. Nous espérons que d’autres fabricants de hubs intelligents pourront mettre en œuvre une technologie similaire assez rapidement afin que nous puissions tous bénéficier de maisons intelligentes qui fonctionnent de manière transparente sans avoir besoin d’un hub intelligent.

